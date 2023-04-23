رقم مميز لـ لياو.. ميلان يحافظ على حظوظه في المربع الذهبي بثنائية أمام ليتشي

الأحد، 23 أبريل 2023 - 19:57

كتب : FilGoal

رافائيل لياو يحتفل بهدفه مع ميلان

حقق إيه سي ميلان الفوز على ليتشي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة31 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.

وسجل لياو هدف المباراة الأولى في الدقيقة 40 بعد عرضية من تونالي ورأسية على يسار الحارس.

وفي الشوط الثاني، عاد البرتغالي ليسجل هدف حسم اللقاء بعد انطلاقة فردية وتسديدة يسارية أرضية سكنت الشباك.

الهدف هو الـ12 للياو مع ميلان في الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم كأفضل سجل تهديفي له في موسم واحد طوال مسيرته.

وبذلك يحقق ميلان الانتصار الـ16 له في الدوري خلال الموسم الحالي، بحانب ثماني تعادلات وست هزائم.

الفوز رفع رصيد ميلان للنقطة 56 في المركز الخامس، وهو نفس رصيد روما الرابع مع مباراة أقل للذئاب.

وتوقف رصيد ليتشي عند 28 نقطة في المركز الـ16.

الدوري الإيطالي ميلان ليتشي رافائيل لياو
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