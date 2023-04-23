رقم مميز لـ لياو.. ميلان يحافظ على حظوظه في المربع الذهبي بثنائية أمام ليتشي
الأحد، 23 أبريل 2023 - 19:57
كتب : FilGoal
حقق إيه سي ميلان الفوز على ليتشي بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة31 من الدوري الإيطالي على ملعب سان سيرو.
وسجل لياو هدف المباراة الأولى في الدقيقة 40 بعد عرضية من تونالي ورأسية على يسار الحارس.
ميلان يتقدم بالهدف الأول.. رأسية من رافاييل لياو في شباك ليتشي بالدقيقة 40#ميلان_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/zUgFH59TrM— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2023
وفي الشوط الثاني، عاد البرتغالي ليسجل هدف حسم اللقاء بعد انطلاقة فردية وتسديدة يسارية أرضية سكنت الشباك.
الهدف هو الـ12 للياو مع ميلان في الدوري الإيطالي خلال هذا الموسم كأفضل سجل تهديفي له في موسم واحد طوال مسيرته.
"يسجل الهدف الثاني ويسعد كل ميلاني"
رافاييل لياو يسجل الهدف الثاني بمجهود فردي في الدقيقة 75#ميلان_ليتشي#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/dnTGY3UpMK— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 23, 2023
وبذلك يحقق ميلان الانتصار الـ16 له في الدوري خلال الموسم الحالي، بحانب ثماني تعادلات وست هزائم.
الفوز رفع رصيد ميلان للنقطة 56 في المركز الخامس، وهو نفس رصيد روما الرابع مع مباراة أقل للذئاب.
وتوقف رصيد ليتشي عند 28 نقطة في المركز الـ16.