تشافي: بيدري يحسن كل شيء يلمسه ويغير شكل برشلونة

الأحد، 23 أبريل 2023 - 19:28

كتب : FilGoal

بيدري

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن سعادته بعودة ثنائي فريقه بيدري وفرينكي دي يونج للمشاركة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

بيدري

النادي : برشلونة

برشلونة

وقال تشافي عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "هزمنا فريقا رائعا وكان انتصارا حاسما، هناك دائما انتقادات توجه إلى الفريق واليوم سيكون هناك أيضا لكني سعيد جدا ومرتاح".

وأضاف "عودة فرينكي دي يونج تمنح الفريق راحة وبيدري يغير من شكلنا".

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وأكمل "بيدري يعطينا الكثير فهو يحسن كل شيء يلمسه".

وواصل "تير شتيجن من بين أفضل 3 حراس مرمى في العالم وبسببنا أعتقد أنه الأفضل".

وأتم تصريحاته "كنا جيدين للغاية وأعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني مقارنة بالشوط الأول".

وفاز برشلونة على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني وأقيمت بملعب كامب نو معقل البرسا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 76 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وشهدت المباراة عودة ثنائي برشلونة فرينكي دي يونج وبيدري للمشاركة بعد فترة من الغياب بسبب الإصابة.

برشلونة تشافي بيدري
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