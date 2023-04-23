تشكيل الاتحاد - حجازي أساسي أمام الهلال في نصف نهائي الكأس.. وغياب طارق حامد

الأحد، 23 أبريل 2023 - 18:50

كتب : FilGoal

حجازي وطارق حامد

يتواجد أحمد حجازي أساسيا في تشكيل الاتحاد لمواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والمقرر إقامتها على ملعب الملك عبد الله الفيصل.

ويغيب طارق حامد عن العميد بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ليتواجد عوض الناشري في مكانه

وعاد أحمد بامسعود وهيلدر كوستا في التشكيل الأساسي من جديد.

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وجاء تشكيل الاتحاد كالتالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: مد الله العليان - أحمد حجازي - أحمد شراحيلي - أحمد بامسعود

خط الوسط: عوض الناشري - برونو هنريكي

أمامهما: هيلدر كوستا - إيجور كورنادو - رومارينيو

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله

ويواجه الفائز من هذه المباراة في المباراة النهائية المنتصر من مواجهة النصر والوحدة والمقرر إقامتها غدا الاثنين.

الاتحاد طارق حامد أحمد حجازي الهلال كأس خادم الحرمين الشريفين
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