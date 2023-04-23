خطوة جديدة نحوة استعادة اللقب.. برشلونة يهزم أتليتكو في يوم عودة بيدري ودي يونج

فاز برشلونة على ضيفه أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من الدوري الإسباني وأقيمت بملعب كامب نو معقل البرسا.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة 76 في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 60 في المركز الثالث.

واقترب برشلونة خطوة أخرى من استعادة لقب الدوري الإسباني الغائب عنه في آخر 3 مواسم.

هدف فوز برشلونة جاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بقدم فيران توريس.

عودة دي يونج، وتوريس يقود الهجوم بجوار ليفاندوفسكي في تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد. 📋🔴🔵#في_إسبانيا pic.twitter.com/mydfN85AyX — FilGoal (@FilGoal) April 23, 2023

وصف المباراة

بدأ أتليتكو مدريد المباراة بتهديد قوي على مرمى برشلونة بتسديدة من جريزمان اصطدمت في العارضة في الدقيقة الأولى.

ومن جديد أهدر جريزمان فرصة تقدم أتليتكو مدريد في الدقيقة 35 بعدما وصلت له الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في يد الحارس مارك أندري تير شتيجن.

ورد برشلونة بالهدف الأول في الدقيقة 44 بقدم فيران توريس بعدما تلقى تمريرة من رافينيا ووضع الكرة في الشباك.

في الشوط الثاني حاول أتليتكو إحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى وشكلت هجمات برشلونة المرتدة خطورة على مرمى يان أوبلاك.

وشهدت الدقيقة 60 عودة بيدري للمشاركة مع برشلونة بعد فترة طويلة من الغياب بسبب الإصابة.

كذلك عاد الهولندي فرينكي دي يونج للمشاركة مع برشلونة بعد فترة من الغياب للإصابة أيضا.

وأهدر جافي فرصة إضافة الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 62 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة لكنها مرت جوار القائم.

ومن جديد أهدر جريزمان فرصة التعادل بعدما لعب كرة بكعب القدم من داخل منطقة الجزاء لكن تير شتيجن تصدى لها ببراعة.

وانفرد روبرت ليفاندوفسكي بالمرمى في الدقيقة 76 لكنه سدد الكرة بعيدا عن الشباك مهدرا فرصة قتل المباراة لبرشلونة.

وفي الدقائق الأخيرة اشتعلت المنافسة بين اللاعبين فوق أرضية الملعب وخلال آخر 10 دقائق أشهر الحكم 9 بطاقات صفراء بواقع 8 لأتليتكو مدريد وإنذار لبرشلونة.

واستمرت محاولات أتليتكو لإحراز التعادل في الوقت المتبقي ولكن دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز برشلونة بهدف.