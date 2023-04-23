انتهت كأس الاتحاد - مانشستر (0) (7) - (0) (6) برايتون.. يونايتد إلى النهائي
الأحد، 23 أبريل 2023 - 17:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا
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بداية الوقت الإضافي
إلى الوقت الإضافي
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق44: تمريرة من راشفورد إلى إريكسن الذي سدد كرة سهلة تصدى لها سانشيز بقدمه
ق39: مارسيال يحاول لعب كرة ساقطة ولكنها جاءت فوق العارضة
ق35: تسديدة من برونو من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم
ق15: برونو يسدد من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من إريكسن وسانشيز يتصدى
ق8: ماك أليستر يسدد من ضربة جرة مباشرة ودي خيا يتصدى إلى ركنية
بداية المباراة
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