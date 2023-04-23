انتهت كأس الاتحاد - مانشستر (0) (7) - (0) (6) برايتون.. يونايتد إلى النهائي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

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بداية الوقت الإضافي

إلى الوقت الإضافي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: تمريرة من راشفورد إلى إريكسن الذي سدد كرة سهلة تصدى لها سانشيز بقدمه

ق39: مارسيال يحاول لعب كرة ساقطة ولكنها جاءت فوق العارضة

ق35: تسديدة من برونو من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

ق15: برونو يسدد من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من إريكسن وسانشيز يتصدى

ق8: ماك أليستر يسدد من ضربة جرة مباشرة ودي خيا يتصدى إلى ركنية

بداية المباراة