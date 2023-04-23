انتهت كأس الاتحاد - مانشستر (0) (7) - (0) (6) برايتون.. يونايتد إلى النهائي

الأحد، 23 أبريل 2023 - 17:27

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز مع أليكسيس ماك أليستر - مانشستر يونايتد ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

---------------------------------------------------

أخبار متعلقة:
كتف مصطفى محمد يساهم في تعادل قاتل لـ نانت مع تروا نيوكاسل يسحق توتنام بسداسية مع الرأفة ويضع قدما في دوري أبطال أوروبا لم يشارك للمباراة الرابعة على التوالي.. إمام عاشور يشاهد فوز ميتيلاند على هورسنز قبلة الحياة.. فالنسيا يهزم إلتشي في الدربي ويستفيق في صراع النجاة من الهبوط

بداية الوقت الإضافي

إلى الوقت الإضافي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق44: تمريرة من راشفورد إلى إريكسن الذي سدد كرة سهلة تصدى لها سانشيز بقدمه

ق39: مارسيال يحاول لعب كرة ساقطة ولكنها جاءت فوق العارضة

ق35: تسديدة من برونو من داخل منطقة الجزاء بجوار القائم

ق15: برونو يسدد من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من إريكسن وسانشيز يتصدى

ق8: ماك أليستر يسدد من ضربة جرة مباشرة ودي خيا يتصدى إلى ركنية

بداية المباراة

مانشستر يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي برايتون
نرشح لكم
التتويج بالدوري الإيطالي أصبح مسألة وقت.. نابولي يهزم يوفنتوس في الـ+94 دي خيا: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح.. وكنت مستعدا لركلات الترجيح كأس الاتحاد - موعد النهائي بين مانشستر يونايتد وسيتي.. القنوات الناقلة تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا دربي في نهائي الكأس - مارش ينجز مهمة دي خيا.. ويونايتد يتخطى برايتون بضربات الترجيح رقم مميز لـ لياو.. ميلان يحافظ على حظوظه في المربع الذهبي بثنائية أمام ليتشي فان دايك: صلاح أسطورة.. العالم سيقدر ما يفعله في المستقبل تشافي: بيدري يحسن كل شيء يلمسه ويغير شكل برشلونة
أخر الأخبار
مران الزمالك - زيزو وشلبي يواصلان التأهيل.. وجلسة من أوسوريو مع رباعي الفريق 5 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - اتحاد الجزائر يهزم الجيش الملكي.. وتعادل بين المنستيري وأسيك 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
دربي منتظر في النهائي.. خطأ حجازي يقصي الاتحاد من كأس خادم الحرمين أمام الهلال ساعة | الوطن العربي
التتويج بالدوري الإيطالي أصبح مسألة وقت.. نابولي يهزم يوفنتوس في الـ+94 ساعة | الكرة الأوروبية
دي خيا: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح.. وكنت مستعدا لركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الاتحاد - موعد النهائي بين مانشستر يونايتد وسيتي.. القنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
باتشيكو: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع مارومو 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 2 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور