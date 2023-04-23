كتف مصطفى محمد يساهم في تعادل قاتل لـ نانت مع تروا

الأحد، 23 أبريل 2023 - 17:09

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت ضد تروا

ساهم مصطفى محمد في تعادل قاتل لنانت ضد تروا بهدفين لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعبه في الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

وسجل أهداف نان تفي المباراة كل من نيكولاس بالوا وإيفان جويساند، بينما سجل مامي بالدي وويلسون أدوبيرت لتروا.

التعادل رفع رصيد نانت للنقطة الـ 32 في المركز الـ 16 وبفارق الأهداف عن بريست صاحب المركز الـ 17 المؤدي للهبوط.

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مشاركة مصطفى كانت هي الـ 44 بقميص نانت خلال الموسم الحالي وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 5 أهداف.

التشكيل

بدأ مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت بجوار أندي ديلور بخط الهجوم.

أحداث المباراة

بدأت المباراة شكل هادئ نسبيا وحاول نانت السيطرة على المباراة لتسجيل الهدف الأول.

وشهدت الدقيقة الـ 16 التحام قوي بين مصطفى محمد وعادل رامي لاعب تروا تعرض الأخير على أثره لإصابة في جفنه ولكنه أكمل المباراة بشكل طبيعي.

وتألق جالون حارس تروا في التصدي لرأسية مصطفى محمد بالدقيقة الـ 22

وبعد ثلاث دقائق تقدم نانت بالهدف الأول عن طريق نيكولاس بالوا من رأسية مستغلا عرضية أرسلها لودوفيتش بلاس.

وتألق الحارس في التصدي لتسديدة قوية من مصطفى محمد بعد دقيقة من الهدف.

وفي الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لتروا بعد لمسة يد على بالوا صاحب هدف نانت ليسددها ماما بالدي ويسجل هدف التعادل لتروا في الدقيقة الـ 64.

الحارس واصل التألق في التصدي لرأسية جديدة من مصطفى محمد في الدقيقة الـ 66.

وشهدت الدقائق الأخيرة إثارة كبيرة في المباراة إذ منعت العارضة رأسية رائعة من مصطفى محمد في الدقيقة الـ 91.

وبعد دقيقة واحدة سجل ويلسون أودوبيرت الهدف الثاني لتروا من هجمة مرتدة نموذجية.

وقبل صافرة النهاية وفي الدقيقة الـ 96 تعادل نانت عن طريق البديل إفان جويساند بعد كرة بدأت من مصطفى الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء ومررها قبل نحو ماركوس كوكو الذي مرر هو الآخر لجويساند الذي سدد في الشباك.

الحكم ألغى الهدف في البداية لاعتباره وجود لمسة يد على مصطفى محمد ولكنه احتسب الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

نانت سيلعب مباراته المقبلة ضد بريست منافسه المباشر على البقاء في الدوري يوم 3 مايو المقبل ولكن قبلها سيخوض الفريق نهائي كأس فرنسا ضد تولوز يوم 29 أبريل.

نانت تروا مصطفى محمد - نانت الدوري الفرنسي
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