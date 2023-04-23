تشكيل مانشستر يونايتد - عودة راشفورد.. وشاو قلب دفاع أمام برايتون

الأحد، 23 أبريل 2023 - 16:53

كتب : FilGoal

هدف أنتوني مع مانشستر يونايتد ضد نوتنجهام فورست

أعلن إيريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه لمواجهة برايتون في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشهد التشكيل عودة ماركوس راشفورد بعد غيابه عن لقاء إشبيلية الخميس الماضي.

كما يبدأ لوك شاو في عمق الدفاع لتعويض غياب رافاييل فاران، وليساندرو مارتينيز، وهاري ماجواير.

وكان مانشستر سيتي قد فاز على شيفيلد يونايتد بثلاثية دون رد في نصف النهائي الآخر أمس السبت.

تشكيل مانشستر يونايتد:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا

الدفاع: آرون وان بيساكا - فيكتور لينديلوف - لوك شاو - ديوجو دالوت

الوسط: كاسيميرو - كريستيان إريكسن - برونو فيرنانديش

الهجوم: أنتوني - أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد

دكة البدلاء: جاك بوتلاند - تيريل مالاسيا - براندون ويليامز - فريد - مارسيل سابيتسر - فاكوندو بييستري - جادون سانشو - أنتوني إيلانجا - فوت فيجورست

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