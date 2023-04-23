لم يشارك للمباراة الرابعة على التوالي.. إمام عاشور يشاهد فوز ميتيلاند على هورسنز

حقق ميتيلاند الفوز على هورسنز بهدفين دون مقابل في الجولة الـ 26 من الدوري الدنماركي.

إمام عاشور النادي : ميتيلاند ميتيلاند

المباراة شهدت تواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء ميتيلاند للمرة الرابعة على التوالي بدون أن يشارك في أي دقيقة طوال أحداث المباراة.

تقدم ميتيلاند في الدقيقة التاسعة بهدف سجله جيمس جوميز بالخطأ في مرمى فريقه.

وأضاف جوستاف إساكسين الهدف الثاني في الدقيقة الـ 69.

الفوز رفع رصيد ميتيلاند للنقطة الـ 38 في صدارة منافسات مجموعة تفادي الهبوط والمؤهل لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند قادمًا من الزمالك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية

وخاض عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند، سجل فيها هدفين، أحدهما هدف في ظهوره الأول أمام سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي.

ويتبقى 4 مباريات لـ ميتيلاند في هذه المرحلة من الموسم، ويسعى للحفاظ على مركزه الحالي، للعب ملحق الصعود إلى دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل.