تشكيل برشلونة - دي يونج أساسي بعد غياب.. وبيدري على الدكة أمام أتليتكو

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل فريقه لمواجهة أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو بالجولة 30 للدوري الإسباني.

وعاد فرينكي دي يونج لتشكيل برشلونة بعد غيابه منذ التوقف الدولي الماضي للإصابة.

كما يظهر بيدري ولكن على مقاعد البدلاء، ويرافقه الشاب صاحب الأصول المغربية الأمين جمال (15 عامًا) استعدادًا لتحطيم الرقم القياسي كأصغر لاعب في تاريخ برشلونة.

ويظهر فيران توريس في الهجوم على حساب أنسو فاتي، كما يبدأ ماركوس ألونسو في عمق الدفاع.

ويمتلك برشلونة 73 نقطة في صدارة الدوري الإسباني، ويسعى لإعادة فارق الـ11 نقطة مع مطارده ريال مدريد.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

الدفاع: جول كوندي - رونالد أراوخو - ماركوس ألونسو - أليكس بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

الهجوم: رافينيا - روبيرت ليفاندوفسكي - فيران توريس

دكة البدلاء: إنياكي بينيا - أرناو تيناس - إيريك جارسيا - جوردي ألبا - فرانك كيسيه - بابلو توري - بيدري - أنسو فاتي - الأمين جمال - آنخل ألاركون

تشكيل أتليتكو مدريد:

حراسة المرمى: يان أوبلاك

الدفاع: ناويل مولينا - خوسيه ماريا خيمينيز - ستيفان سافيتش - ماريو هيرموسو - يانيك فيريرا كاراسكو

الوسط: أكسيل فيتسل - رودريجو دي بول - توماس ليمار

الهجوم: آنخل مارتين كوريا - أنطوان جريزمان

دكة البدلاء: إيفو جربتيش - ماركو مورينو - مات دوهيرتي - سيرخيو ريجيلون - كوكي - ساؤول نييجيز - بابلو باريوس - ألفارو موراتا