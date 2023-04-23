انتهت الدوري الفرنسي - نانت (2)-(2) تروا.. تعادل بإثارة كبيرة

الأحد، 23 أبريل 2023 - 14:46

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة نانت ضد تروا في الجولة الـ 32 من الدوري الفرنسي.

ويلعب مصطفى محمد في التشكيل الأساسي لنانت في المباراة.

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نهاية المباراة

ق96. جووووووول الهدف يحتسب بعد العودة لتقنية الفيديو.

ق95. هدف غير محتسب لنانت بسبب لمسة يد على مصطفى محمد.

ق92. جوووول قااتل لتروا من هجمة مرتدة.

ق91. العاارضة تمنع مصطفى محمد من التسجيل برأسية.

ق66. رأسية جديدة من مصطفى محمد والحارس يواصل التألق.

ق64. جووول التعادل لتروا عن طريق ماما بالدي من ركلة جزاء.

ق62. ركلة جزااء لتروا بعد لمسة يد على بالواه

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق26. مصطفى يسدد من جديد والحارس يتألق.

ق25. جوووول أول لنانت عن طريق نيكولاس بالوا برأسية بعد عرضية أرسلها لودوفيتش بلاس.

ق22. الحارس يتألق ويتصدى لرأسية من مصطفى محمد.

ق16. التحام قوي بين مصطفى محمد وعادل رامي والأخير يقع على الأرض للعلاج.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

نانت تروا مصطفى محمد الدوري الفرنسي
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