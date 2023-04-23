سجل هدفين وصنع الثالث.. لوكاكو يتألق ويقود إنتر للفوز على إمبولي

الأحد، 23 أبريل 2023 - 14:39

كتب : FilGoal

روميلو لوكاكو - إنتر

حقق إنتر ميلان الفوز على إمبولي بثلاثة أهداف دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الـ 31 من الدوري الإيطالي.

المباراة شهدت تألق كبير من روميلو لوكاكو مهادم إنتر ميلان الذي سجل هدفين وصنع الثالث في المباراة.

وسجل لاوتارو مارتينيز الهدف الثالث لإنتر.

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فوز إنتر رفع رصيده للنقطة الـ 54 في المركز الخامس وبفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع.

هدفا لوكاكو جائا من لعب مفتوح وبدون كرات ثابتة للمرة الأولى منذ بداية الموسم الحالي.

وتقدم لوكاكو بالهدف الأول لإنتر في الدقيقة الـ 48 بتسديدة أرضية بالقدم اليمنى من خارج منطقة الجزاء.

وبطريقة مشابهة للهدف الأول سجل لوكاكو ثاني أهدافه في المباراة في الدقيقة الـ 76 ولكن تسديدته تلك المرة كانت بالقدم اليسرى.

وفي الدقيقة الـ 88 أنهى لاوتارو مارتينيز ثلاثية إنتر بعد تمريرة من لوكاكو لينفرد بالمرمى ويسجل في الشباك.

وسيلعب إنتر ميلان في مباراته المقبلة ضد يوفنتوس في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا يوم 24 أبريل على ملعب جيوسيبي مياتزا.

الدوري الإيطالي إنتر إمبولي
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