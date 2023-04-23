جوتا: تحدثت مع فابينيو عما يفعله صلاح.. أرقامه التهديفية مذهلة

أشاد ديوجو جوتا لاعب ليفربول، بزميله محمد صلاح الذي حسم انتصار الريدز على نوتنجهام فورست.

وفاز ليفربول مساء السبت على نوتنجهام بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة 32 للدوري الإنجليزي.

وسجّل جوتا الهدفين الأول والثاني، ثم سجّل صلاح الهدف الثالث الذي أمّن نقاط المباراة كاملةً لكتيبة يورجن كلوب.

وأشاد جوتا بأرقام صلاح القياسية في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لـ ليفربول: "أرقام صلاح التهديفية مذهلة!".

وأضاف الجناح البرتغالي: اليوم كنت أقول لـ فابينيو على دكة البدلاء إن صلاح يجد دائمًا وسيلة للتسجيل".

وأشار: "إنه يجد دائمًا الطريق في كل مرة، ولهذا فهو لاعب مهم لنا".

وسجّل جوتا هدفين في آخر مباراتين بعد أن عاش صيامًا تهديفيًا منذ بداية الموسم.

وقال جوتا عن ذلك: "الأهداف مهمة للمهاجمة، قلت سابقًا إن الأمر يكون صعبًا عندما لا تدخل الكرة، لكن بمجرد أن يسجل اللاعب، تسير الأمور بسلاسة".



















































وأصبح صلاح السادس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا بجميع المسابقات برصيد 183 هدفا بالتساوي مع روبي فاولر.

وبات صلاح على مُقربة من معادلة ستيفن جيرارد الذي سجل 186 هدفا في 710 مباراة بقميص الريدز في جميع المسابقات.

ويعد الويلزي أيان راش الهداف التاريخي للريدز برصيد 346 هدفا في جميع المسابقات.

وعزز صلاح رصيده التهديفي في الدوري الإنجليزي برصيد 134 هدفا بقميص الريدز.

وأصبح صلاح أول لاعب يسجل في أنفيلد في 6 مباريات متتالية في جميع المسابقات منذ أن حقق الرقم بنفسه في 2018.

وسجل صلاح ضد إيفرتون وريال مدريد وولفرهامبتون ومانشستر يونايتد وأرسنال ونوتنجهام فورست.

ووصل صلاح للهدف السادس عشر له في الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الرابع بترتيب الهدافين.

ويفصله 3 أهداف فقط عن معادلة رقمه الأقل تهديفيا في الدوري الإنجليزي برصيد 19 هدفا والذي حققه موسم 2019-2020.