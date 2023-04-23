مصطفى محمد أساسي في تشكيل هجومي كاسح لـ نانت أمام تروا

الأحد، 23 أبريل 2023 - 14:15

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت، عن تشكيل فريقه لمواجهة تروا في الجولة 32 للدوري الفرنسي.

ودفع كومبواريه بتشكيل هجومي، واعتمد على المصري مصطفى محمد منذ البداية.

ويلعب مصطفى محمد وزميله الجزائري أندي ديلورت سويًا منذ البداية على غير العادة، كما يدعمهما موسيس سيمون، ولودوفيك بلاس على الجناحين.

وسجل مصطفى هدفين في آخر مباراتين لـ نانت في الدوري الفرنسي أمام موناكو وأوكسير.

ويبدأ مصطفى محمد أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي بعد أن خاض التسعين دقيقة كاملةً أمام أوكسير، وهو شيء لم يكن قد حدث له في الدوري إلا 3 مرات سابقة.

وسجل مصطفى 11 هدفا في 45 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 5 أهداف أخرى.

ويحتل نانت المركز 16 في الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن بريست صاحب أقرب مراكز الهبوط.

الدوري الفرنسي نانت مصطفى محمد
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