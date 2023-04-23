مصطفى محمد أساسي في تشكيل هجومي كاسح لـ نانت أمام تروا
الأحد، 23 أبريل 2023 - 14:15
كتب : FilGoal
أعلن أنطوان كومبواريه المدير الفني لـ نانت، عن تشكيل فريقه لمواجهة تروا في الجولة 32 للدوري الفرنسي.
ودفع كومبواريه بتشكيل هجومي، واعتمد على المصري مصطفى محمد منذ البداية.
ويلعب مصطفى محمد وزميله الجزائري أندي ديلورت سويًا منذ البداية على غير العادة، كما يدعمهما موسيس سيمون، ولودوفيك بلاس على الجناحين.
𝗡𝗼𝘀 𝘁𝗶𝘁𝘂𝗹𝗮𝗶𝗿𝗲𝘀.
👊 #fcnestac pic.twitter.com/JeEwjesftw— FC Nantes (@FCNantes) April 23, 2023
وسجل مصطفى هدفين في آخر مباراتين لـ نانت في الدوري الفرنسي أمام موناكو وأوكسير.
ويبدأ مصطفى محمد أساسيًا للمباراة الثانية على التوالي بعد أن خاض التسعين دقيقة كاملةً أمام أوكسير، وهو شيء لم يكن قد حدث له في الدوري إلا 3 مرات سابقة.
وسجل مصطفى 11 هدفا في 45 مباراة خاضها هذا الموسم، وصنع 5 أهداف أخرى.
ويحتل نانت المركز 16 في الدوري الفرنسي برصيد 31 نقطة، بفارق الأهداف عن بريست صاحب أقرب مراكز الهبوط.