أوليفر كان: لعبنا بشكل كارثي ضد ماينز.. وهدفنا الوحيد هو التتويج بالدوري

الأحد، 23 أبريل 2023 - 13:44

كتب : FilGoal

أوليفر كان

انتقد أوليفر كان المدير التنفيذي لبايرن ميونيخ لاعبي الفريق بسبب سوء الأداء خلال الفترة الحالية.

وخسر بايرن ميونيخ من ماينز بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الاخير بالدوري الألماني.

وقال كان عبر صحيفة بيلد الألمانية: "لقد لعبنا بشكل كارثي في الشوط الثاني ولا أعرف من كان الفريق الي يود أن يصبح بطل ألمانيا هل الفريق الذي ارتدى الزي الأحمر؟ لقد قاتولا في كل مكان بالملعب وأرادوا تحقيق الفوز وأنا لم أر فريقنا بذلك السمء من قبل".

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وواصل "هناك 11 لاعبا على أرض الملعب وعليهم أن يعملوا من أجل تحقيق أهداف النادي وما يقدموه حاليا لا يكفي للتتويج باللقب".

وتابع "الخروج بدون بطولات في الموسم الحالي؟ الأمر ليس مخيفا ولكنه سيكون كارثي بالنسبة لنا جميعا".

وشدد "بالنسبة لي الهدف الوحيد لنا حاليا هو إنهاء الموسم ونحن متوجين بالدوري قبل أن نستعد بشكل أفضل في الموسم المقبل".

وأكمل "مانشستر سيتي حاليا أحد أفضل الفرق في أوروبا والتأهل على حسابهم ليس سهلا".

وأضاف "إقالة ناجلسمان لأن أهداف الموسم كانت في خطر؟ دائما ما كنت أتحدث عن الاهداف طويلة المدى وليس فقط أهداف الموسم، بالطبع كنا نريد التأهل في كأس ألمانيا وأيضا ضد مانشستر سيتي والتي أصحبت أصعب".

الهزيمة أفقدت بايرن ميونيخ الصدارة بعد توقف رصيده عن النقطة الـ 59 بفارق نقطة عن دورتموند الذي فاز على إينتراخت فرانكفورت قبل 5 جولات من نهاية الدوري الألماني.

بايرن ميونخ الدوري الألماني ماينز أوليفر كان
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