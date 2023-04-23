للمباراة الرابعة على التوالي.. إمام عاشور احتياطي في تشكيل ميتيلاند

الأحد، 23 أبريل 2023 - 13:11

كتب : FilGoal

إمام عاشور - ميتيلاند

يتواجد إمام عاشور على مقاعد بدلاء ميتيلاند في مباراة الفريق أمام هورسينز اليوم الأحد.

إمام عاشور

النادي : ميتيلاند

ميتيلاند

ويحل ميتيلاند ضيفا على هورسينز في الجولة 26 للدوري الدنماركي.

ولا يشارك عاشور أساسيًا للمباراة الرابعة على التوالي، بعد أن اكتفى بالتواجد على مقاعد البدلاء في آخر 3 مباريات.

ويتصدر ميتيلاند مجموعة ملحق الهبوط في الدوري الدنماركي التي يتنافس فيها آخر 6 فرق من الدوري النظامي الذي يتكوّن من 12 فريقًا.

ويمتلك ميتيلاند 35 نقطة، وهو غير مهدد بالهبوط، لكنه فقد فرصة المنافسة على اللقب بعدم إنهاء المسابقة في النصف الأول.

وانضم عاشور إلى ميتيلاند قادمًا من الزمالك في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وخاض عاشور 7 مباريات مع ميتيلاند، سجل فيها هدفين، أحدهما هدف في ظهوره الأول أمام سبورتنج لشبونة بالدوري الأوروبي.

ويتبقى 4 مباريات لـ ميتيلاند في هذه المرحلة من الموسم، ويسعى للحفاظ على مركزه الحالي، للعب ملحق الصعود إلى دوري المؤتمر الأوروبي للموسم المقبل.

إمام عاشور الدوري الدنماركي ميتيلاند
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