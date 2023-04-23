تقرير قطري: لويس إنريكي مرشح لتدريب رونالدو في النصر

دخل لويس إنريكي مارتينيز المدير الفني السابق لمنتخب إسبانيا، دائرة المرشحين لتولي تدريب النصر السعودي.

وذكر موقع winwin القطري أن إدارة النصر ترغب في التعاقد مع لويس إنريكي لتولي تدريب الفريق.

ويبحث النصر، الذي يلعب في صفوفه كريستيانو رونالدو، عن بديل للفرنسي رودي جارسيا الذي أقيل من منصبه مؤخرا.

ولا يرتبط لويس إنريكي بأي عقد حاليًا منذ رحيله عن تدريب إسبانيا عقب توديع كأس العالم 2022 من دور الستة عشر.

وارتبط اسم لويس إنريكي بتدريب تشيلسي وتوتنام هوتسبير بدايةً من الموسم المقبل، لكن مستقبله لم يُحسَم حتى اللحظة.

وسبق لـ لويس إنريكي (52 عامًا) تدريب روما، وسيلتا فيجو، وبرشلونة، قبل أن يتولى منتخب إسبانيا منذ 2018، تخللها فترة ابتعاد بسبب وفاة ابنته.

ويبحث النصر عن اسم كبير لتولي تدريب الفريق، ومن بين المدربين الذين أشارت إليهم الصحافة: جوزيه مورينيو، وزين الدين زيدان، ومارسيلو جاياردو.

ويتولى حاليًا الكرواتي دينكو يليشيتش تدريب النصر بشكلٍ مؤقت منذ إقالة جارسيا.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي، بفارق 3 نقاط عن اتحاد جدة المتصدر.