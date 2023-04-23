حوار في الجول - لعبة: حققت أغلى دوري في حياتي.. ولهذا انسحبنا من البطولة العربية

الأحد، 23 أبريل 2023 - 12:31

كتب : محمد سمير أحمد العريان

محمد مصطفى لعبة

كان محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك للكرة الطائرة، عنصرًا مؤثرًا من جديد في تتويج الزمالك بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.

لعبة، لاعب الأهلي والاتحاد السكندري سابقًا، خطف قلوب جماهير الزمالك بنقاطته الحاسمة التي كتبت تاريخًا للقلعة البيضاء في كرة الطائرة.

وحل لعبة ضيفا على FilGoal.com للحديث عن كواليس التتويج، والظروف المادية الصعبة التي مر بها فريق الطائرة في الزمالك.

واعترف لعبة أن هذا اللقب هو الأغلى في مسيرته، كما تطرق إلى كواليس أزمة طلبه فسخ عقده مع الزمالك في ديسمبر الماضي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الزمالك هو النادي حيث شعر بالراحة أكثر من أي مكان آخر.

الزمالك الأهلي لعبة
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