حوار في الجول - لعبة: حققت أغلى دوري في حياتي.. ولهذا انسحبنا من البطولة العربية
الأحد، 23 أبريل 2023 - 12:31
كتب : محمد سمير أحمد العريان
كان محمد مصطفى "لعبة" لاعب الزمالك للكرة الطائرة، عنصرًا مؤثرًا من جديد في تتويج الزمالك بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي.
لعبة، لاعب الأهلي والاتحاد السكندري سابقًا، خطف قلوب جماهير الزمالك بنقاطته الحاسمة التي كتبت تاريخًا للقلعة البيضاء في كرة الطائرة.
وحل لعبة ضيفا على FilGoal.com للحديث عن كواليس التتويج، والظروف المادية الصعبة التي مر بها فريق الطائرة في الزمالك.
واعترف لعبة أن هذا اللقب هو الأغلى في مسيرته، كما تطرق إلى كواليس أزمة طلبه فسخ عقده مع الزمالك في ديسمبر الماضي، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الزمالك هو النادي حيث شعر بالراحة أكثر من أي مكان آخر.
video:1
نرشح لكم
كرة سلة - إسلام سالم يعلن رحيله عن الزمالك كرة سلة - أدهم عصام يعلن رحيله عن الزمالك كرة طائرة - عودة مكتملة.. سيدات الأهلي يواصلن الهيمنة على الدوري بالفوز على الزمالك كرة يد - سيدات الأهلي يتوجن بكأس مصر على حساب الزمالك تنس - نادال ينسحب من بطولة مدريد.. وشكوك حول مشاركته في رولان جاروس سلة - إيهاب أمين: توجنا بالكأس رغم الظروف.. وننتظر دعم جماهير الأهلي في إفريقيا كرة طائرة - الحسم يتأجل.. سيدات الأهلي تهزمن الزمالك وتعادلن النتيجة في سلسلة نهائي الدوري كرة يد - دربي جديد.. سيدات الأهلي ضد الزمالك في نهائي الكأس