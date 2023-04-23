توخيل: أنا المسؤول عن وضع بايرن.. والفريق يبدو وكأنه لعب 70 مباراة في الموسم

الأحد، 23 أبريل 2023 - 12:25

كتب : FilGoal

توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ

شدد توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ على مسؤوليته عن وضع الفريق الحالي على الرغم من توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.

وخصر بايرن ميونيخ ضد ماينز أمس السبت بهدفين مقابل هدف في الدوري الألماني.

وقال توخيل لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كان من المهم ألا نخسر تلك المباراة ونحن لا نركز بشكل كافي ولم أشعر بوجود طاقة من جانبنا لنعود في النتيجة عندما ضغط ماينز علينا".

أخبار متعلقة:
روديجير: لم أصدق خطاب بيريز في 2016.. وقلت إن سان جيرمان لا يناسبني أسينسيو: حبي لريال مدريد ينعكس على ما أقدمه في الملعب.. ومررت بفترة غير جيدة أنشيلوتي: لا يهمني فوز بنزيمة بـ "بيتشيتشي".. وهناك مشكلة في ملعب برنابيو مدرب سيلتا: ميليتاو ثاني لاعب أطلب قميصه في مسيرتي.. إنه أفضل مدافع في العالم

واستمر "لا أعرف السبب ولكننا نمر بفترة صعبة جدا، لقد مر هذا الفريق بالكثير".

وتابع "نحن لسنا متيقظين، مرهقين جدا والفريق يبدون وكأنه قد لعب 70 مباراة في الموسم الحالي".

وشدد "توماس مولر لم يكن في يومه وكانت الرغبة غائة عن أدائه، لقد سدد الكرة مرتين في ظل خلو جواو كانسيلو من الرقابة".

وأضاف "الفريق سيحصل على راحة لمدة 3 أيام لأننا نفتقد للطاقة ولن نستعيدها إذا استدعينا اللاعبين للتدرب غدا ولكننا نحتاج إلى الحصول على مساحة"

وواصل "لطالما على أقف على الخط فسأكون المسؤول ولا يهم ما إذا كنت متواجدا منذ يوم أو أسبوع أو عام وسنحلل كل شيء سويا".

وأكمل "ليس هناك حاجة لتلطيف الموقف، لقد خسرنا الكثير من النقط في النصف الثاني من الموسم ولسنا قادرين على اللعب بشكل جيد لمدة 90 دقيقة ولكننا سنعمل بجد خلال الأيام المقبلة بغض النظر عن جدول الترتيب".

الهزيمة أفقدت بايرن ميونيخ الصدارة بعد توقف رصيده عن النقطة الـ 59 بفارق نقطة عن دورتموند الذي فاز على إينتراخت فرانكفورت.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني ماينز توماس توخيل
نرشح لكم
التتويج بالدوري الإيطالي أصبح مسألة وقت.. نابولي يهزم يوفنتوس في الـ+94 دي خيا: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح.. وكنت مستعدا لركلات الترجيح كأس الاتحاد - موعد النهائي بين مانشستر يونايتد وسيتي.. القنوات الناقلة تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا دربي في نهائي الكأس - مارش ينجز مهمة دي خيا.. ويونايتد يتخطى برايتون بضربات الترجيح رقم مميز لـ لياو.. ميلان يحافظ على حظوظه في المربع الذهبي بثنائية أمام ليتشي فان دايك: صلاح أسطورة.. العالم سيقدر ما يفعله في المستقبل تشافي: بيدري يحسن كل شيء يلمسه ويغير شكل برشلونة
أخر الأخبار
مران الزمالك - زيزو وشلبي يواصلان التأهيل.. وجلسة من أوسوريو مع رباعي الفريق 5 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - اتحاد الجزائر يهزم الجيش الملكي.. وتعادل بين المنستيري وأسيك 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
دربي منتظر في النهائي.. خطأ حجازي يقصي الاتحاد من كأس خادم الحرمين أمام الهلال ساعة | الوطن العربي
التتويج بالدوري الإيطالي أصبح مسألة وقت.. نابولي يهزم يوفنتوس في الـ+94 ساعة | الكرة الأوروبية
دي خيا: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح.. وكنت مستعدا لركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الاتحاد - موعد النهائي بين مانشستر يونايتد وسيتي.. القنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
باتشيكو: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع مارومو 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 2 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور