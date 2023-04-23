توخيل: أنا المسؤول عن وضع بايرن.. والفريق يبدو وكأنه لعب 70 مباراة في الموسم

شدد توماس توخيل مدرب بايرن ميونيخ على مسؤوليته عن وضع الفريق الحالي على الرغم من توليه المسؤولية منذ فترة قصيرة.

وخصر بايرن ميونيخ ضد ماينز أمس السبت بهدفين مقابل هدف في الدوري الألماني.

وقال توخيل لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "كان من المهم ألا نخسر تلك المباراة ونحن لا نركز بشكل كافي ولم أشعر بوجود طاقة من جانبنا لنعود في النتيجة عندما ضغط ماينز علينا".

واستمر "لا أعرف السبب ولكننا نمر بفترة صعبة جدا، لقد مر هذا الفريق بالكثير".

وتابع "نحن لسنا متيقظين، مرهقين جدا والفريق يبدون وكأنه قد لعب 70 مباراة في الموسم الحالي".

وشدد "توماس مولر لم يكن في يومه وكانت الرغبة غائة عن أدائه، لقد سدد الكرة مرتين في ظل خلو جواو كانسيلو من الرقابة".

وأضاف "الفريق سيحصل على راحة لمدة 3 أيام لأننا نفتقد للطاقة ولن نستعيدها إذا استدعينا اللاعبين للتدرب غدا ولكننا نحتاج إلى الحصول على مساحة"

وواصل "لطالما على أقف على الخط فسأكون المسؤول ولا يهم ما إذا كنت متواجدا منذ يوم أو أسبوع أو عام وسنحلل كل شيء سويا".

وأكمل "ليس هناك حاجة لتلطيف الموقف، لقد خسرنا الكثير من النقط في النصف الثاني من الموسم ولسنا قادرين على اللعب بشكل جيد لمدة 90 دقيقة ولكننا سنعمل بجد خلال الأيام المقبلة بغض النظر عن جدول الترتيب".

الهزيمة أفقدت بايرن ميونيخ الصدارة بعد توقف رصيده عن النقطة الـ 59 بفارق نقطة عن دورتموند الذي فاز على إينتراخت فرانكفورت.