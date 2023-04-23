روديجير: لم أصدق خطاب بيريز في 2016.. وقلت إن سان جيرمان لا يناسبني

كشف أنطونيو روديجير لاعب ريال مدريد، عن تلقيه خطابًا من فلورنتينو بيريز رئيس النادي قبل 7 سنوات تقريبًا.

وانضم روديجير إلى ريال مدريد مطلع الموسم الجاري في صفقة انتقال حر قادمًا من تشيلسي بعد نهاية عقده.

وقال روديجير في حوار مع محطة "كانال + إفريقيا" عن عدم رغبته في الانضمام إلى باريس سان جيرمان: "ظهرت العديد من الشائعات عن انضمامي لـ باريس سان جيرمان، لكن كلما ارتبط اسمي بالنادي، كنت أقول: هذا ليس ما أبحث عنه".

وتابع المدافع الألماني: "لا أملك شيئًا ضد باريس سان جيرمان، إنه نادٍ جميل وكل شيء جيد هناك، لكن بالمقارنة مع ريال مدريد… ريال مدريد".

واعترف: "هل تعرف متى أدركت أنني أستطيع أن أكون لاعبًا لـ ريال مدريد؟ عندما فزت بدوري أبطال أوروبا مع تشيلسي. وقتها عرفت أنني قادر على الانضمام إلى مدريد وأنني بت جاهزًا".

وكشف عن خطاب بيريز: "في 2016 تلقيت خطابًا من فلورنتينو بيريز واحتفظت بهذا الخطاب كل الأيام وقررت أنني يومًا ما سأنضم إلى ريال مدريد. بيريز تمنى لي الشفاء العاجل، لم أصدق ذلك، ووالدتي تحتفظ بهذا الخطاب حتى اليوم".

وأتم: "تدرك حجم ريال مدريد يوم تقديمك للصحفيين، مع الاحترام لكل الأندية الأخرى، ولكن الوضع هنا مختلف. شاهد تقديم كريستيانو رونالدو وبنزيمة عند قدومهما، وشاهد صالة الكؤوس والألقاب".

وتعرض روديجير لقطع في الرباط الصليبي مباشرةً قبل يورو 2016 وقتما كان لاعبًا في روما، مما غيّبه عن صفوف منتخب ألمانيا في البطولة.

وتعافى روديجير بعدها وتألق مع النادي الإيطالي، لينضم إلى تشيلسي في صيف 2017 مقابل 35 مليون يورو.

وخاض روديجير 43 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل خلالها هدفين.