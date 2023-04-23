أسينسيو: حبي لريال مدريد ينعكس على ما أقدمه في الملعب.. ومررت بفترة غير جيدة

يرى ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد أنه يمر بفترة رائعة خلال الوقت الحالي مع ريال مدريد بعد حصوله على فرص للمشاركة في عدد كبير من الدقائق.

وحقق ريال مدريد الفوز على سيلتا فيجو بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 30 من الدوري الإسباني.

وسجل أسينسيو الهدف الأول لريال مدريد في المباراة كما صنع الهدف الثاني وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وقال أسينسيو لشبكة دازن عقب المباراة: "فوق كل شيء أنا أحصل على فرص أكثر لذلك أنا سعيد ومستمتع وهذا يساعد كثيرا في زيادة ثقتي وعملي اليومي وحبي لريال مدريد ينعكسان على ما أقدمه في الملعب".

وتابع "أشعر بسعادة كبير وفخر لأن الجماهير تعرف ما أقدمه بعد مروري بفترة لم تكن سهلة ومشجعين ريال مدريد الذين قابلتهم في الشوارع وحتى على الإنترنت أعطوني الثقة للاستمرار".

وأضاف "أنا أعمل لأجعل مهمة المدرب في اختيار من سيبدأ المباريات صعبة وهو الآن يعطيني الثقة وأنا استغل تلك الدقائق بشكل جيد".

وأتم "أرضية الملعب كانت سيئة جدا".

وينتهي تعاقد أسينسيو مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ويحق له حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وشارك أسينسيو مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي في 41 مباراة وخلالهم سجل 11 هدفا وصنع 7 آخرين.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 65 في المركز الثاني وبفارق 8 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة والذي سيلعب اليوم ضد أتليتكو مدريد.