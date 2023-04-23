أنشيلوتي: لا يهمني فوز بنزيمة بـ "بيتشيتشي".. وهناك مشكلة في ملعب برنابيو

قلل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد، من أهمية جائزة هداف الدوري الإسباني التي ينافس عليها كريم بنزيمة.

وفاز ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 30 للدوري الإسباني مساء أمس السبت.

وقال أنشيلوتي بعد المباراة: "اختيار التشكيل الأساسي مهمة معقدة، لأننا محظوظين بامتلاك غرفة خلع ملابس مليئة باللاعبين المنخرطين والراغبين في المشاركة. يجب أن نقوم بالمداورة لأن الجزء الأخير من الموسم يتطلب الكثير".

واعترف أنشيلوتي بسوء حالة أرضية الملعب: "هناك مشكلة في أرض الملعب وهم يعملون على حلها، آمل أن يجدوا حلًا، لأن الملعب يحتاج إلى التحسن".

وأضاف: "من الجلي أن أعمال التطوير تؤثر على أرض الملعب، لقد غيّروا العشب مؤقتا وسيواصلون تحسينه، يعملون على ذلك، سيغيرون عشب الملعب قبل مباراة مانشستر سيتي".

وعلّق أنشيلوتي على تألق إدواردو كامافينجا الذي شارك في مركزين مختلفين خلال اللقاء: "كامافينجا يمتلك جودة غير عادية، يمتلك الطاقة وهو لاعب متكامل، ويمكنه اللعب في أي مركز بنجاح".

وعلّل أنشيلوتي اكتفائه بإجراء 3 تغييرات فقط: "الفريق كان جيدًا وقد أرحنا أكثر اللاعبين تعرضًا للإرهاق. أخرجت أسينسيو لإدخال لاعب إضافي في وسط الملعب والسيطرة على الكرة".

وأكمل: "أنا سعيد للغاية لأننا حافظنا على نظافة شباكنا في آخر 4 مباريات، هذا يعبر عن التزام اللاعبين".

وغاب بنزيمة عن التسجيل للمباراة الثالثة على التوالي، وأكمل اللقاء كاملًا ولم يُستبدل لإراحته، فهل كان السبب اهتمامه بحسم صراع الهداف؟

أجاب أنشيلوتي: "كريم بخير وهو لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا. لا أعرف إن كان يفكر في جائزة هداف الدوري الإسباني، لا تهمني الجائزة، ما يهمني أن يفوز ريال مدريد بالمباريات".

وعن إمكانية إشراك ناتشو كقلب دفاع أمام مانشستر سيتي: "ناتشو قلب دفاع في الأساس، لكنه مدافع متشائم يستطيع الأداء في مركزي الظهير الأيمن والأيسر".

ويغيب إيدير ميليتاو عن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للإيقاف، كما يبتعد ديفيد ألابا في الوقت الحالي بسبب الإصابة.







































وسجّل ثنائية ريال مدريد: ماركو أسينسيو في نهاية الشوط الأول، وميليتاو في بداية االشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يستقبل أتليتكو مدريد مساء الأحد بهدف إعادة الفارق إلى 11 نقطة.

فيما تجمّد رصيد سيلتا عند 36 نقطة في المركز 12، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ولم ينجح سيلتا فيجو في تحقيق أي فوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو منذ نوفمبر 2006.