مدرب سيلتا: ميليتاو ثاني لاعب أطلب قميصه في مسيرتي.. إنه أفضل مدافع في العالم

كشف كارلوس كارفاليال المدير الفني لـ سيلتا فيجو، كواليس حصوله على قميص إيدير ميليتاو لاعب ريال مدريد.

وخسر سيلتا أمام مضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو بالجولة 30 للدوري الإسباني مساء أمس السبت.

وقال كارفاليال بعد اللقاء: "أعرف ميليتاو منذ أن كان في بورتو، أخبرته إنه أفضل مدافع في العالم بالنسبة لي".

وأضاف: "أدرك أن طلب مدرب لقميص أحد اللاعبين لا يبدو جيدًا، لكن لا يهمني، فعلت ذلك مرة واحدة سابقة وكانت مع بيتر تشيك وقتما كان حارس لـ أرسنال".

وتابع: "مع ميليتاو هي ثاني مرة أطلب فيها قميص أحد اللاعبين، وفعلت ذلك من أجل ابني الذي طلب القميص".

وسبق للبرتغالي كارفاليال تدريب سوانزي سيتي الويلزي، وسبورتنج لشبونة وبراجا وريو آفي البرتغاليين، وبشكتاش وإسطنبول باشكشهير التركيين، والوحدة الإماراتي.

وعلّق على سوء أرضية ملعب سانتياجو برنابيو: "في سيلتا نحب الاستحواذ على الكرة والتمرير كثيرًا، آمل أن يحلوا مشكلة الملعب قريبًا لأن ذلك ليس جيدًا لكرة القدم، لقد تأثر اللاعبين في بعض المواقف بسبب أرضية الملعب".





































وسجّل ثنائية ريال مدريد: ماركو أسينسيو في نهاية الشوط الأول، وإيدير ميليتاو في بداية االشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يستقبل أتليتكو مدريد مساء الأحد بهدف إعادة الفارق إلى 11 نقطة.

فيما تجمّد رصيد سيلتا عند 36 نقطة في المركز 12، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ولم ينجح سيلتا فيجو في تحقيق أي فوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو منذ نوفمبر 2006.