ذا صن: نيوكاسل واثق من ضم تيرني

الأحد، 23 أبريل 2023 - 11:23

كتب : FilGoal

كيران تيرني - أرسنال - الدوري الأوروبي

يثق نيوكاسل يونايتد من قدرته على ضم كيران تيرني ظهير أيسر أرسنال خلال الصيف المقبل.

وحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن نيوكاسل حدد مبلغ 30 مليون استريلي لضم تيرني من أرسنال.

كيران تيرني فقد موقعه الأساسي في الرواق الأيسر بتشكيل أرسنال منذ قدوم أوليكساندر زينشينكو بداية الموسم الحالي من مانشستر سيتي.

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وشارك الظهير الإسكتلندي رفقة أرسنال في 119 مباراة منذ انضمامه قادما من سيلتيك في 2019، ولم يلعب سوى 5 مباريات فقط هذا الموسم.

نيوكاسل يعتمد حاليا على دان بيرن كظهير أيسر مع تراجع مستوى مات تارجت، لكنهما يواجهان انتقادات جماهيرية قوية مقارنة بمستوى كيران تريبيير الرائع في الجهة اليمنى على سبيل المثال.

وقد يكون اقتراب نيوكاسل من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، محفز آخر إلى تيرني للانضمام إلى فريق إيدي هاو.

ويحتل نيوكاسل حاليا المركز الرابع في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنام صاحب المركز الخامس، وقبل مباراة الفريقين معا اليوم الأحد.

أرسنال نيوكاسل يونايتد كيران تيرني
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