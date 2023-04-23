ميرور: برشلونة يخطط لضم كانتي وأوباميانج

الأحد، 23 أبريل 2023 - 10:59

كتب : FilGoal

كانتي

يخطط برشلونة لضم ثنائي تشيلسي، نجولو كانتي، وبيير إيمريك أوباميانج خلال الصيف المقبل.

وحسب صحيفة "ميرور" الإنجليزية، فإن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، وضع قائمة بطلباته للموسم المقبل، ومن ضمنها ضم نجولو كانتي بعقد لمدة موسمين.

عقد كانتي مع تشيلسي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وقد عانى الإصابات هذا الموسم، والتي أبعدته عن الملاعب لفترات طويلة.

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برشلونة يريد استغلال استمرار المفاوضات بين النجم الفرنسي (32 عاما) وتشيلسي حتى الآن للتجديد، مع تأكد غياب تشيلسي عن دوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل، وذلك لضم اللاعب في صفقة انتقال حر لا تكلف خزينة برشلونة الكثير.

كانتي انضم إلى تشيلسي عام 2016 قادما من ليستر سيتي مقابل 30 مليون استرليني، وذلك بعدما حقق لقب الدوري الإنجليزي رفقة ليستر سيتي في أحد معجزات القرن الكروية.

على الجانب الآخر، سينتظر برشلونة كلمة من أوباميانج خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو، لتحديد إمكانية ضم المهاجم الجابوني.

أوباميانج انضم إلى تشيلسي في وقت متأخر من شهر سبتمبر الماضي قادما من برشلونة الذي أرغم على بيع لاعبه لتسجيل باقي لاعبيه بسبب أزمة ميزانية النادي.

واختار صاحب الـ33 عاما الانتقال إلى تشيلسي طواعية، وذلك للاجتماع بمدربه السابق في بوروسيا دورتموند، توماس توخيل.

وأتت الرياح بما لا تشتهي سفينة أوباميناج، إذ أقيل توخيل بعد 8 أيام فقط من قدومه إلى لندن، وتولى تود بويلي المسؤولية عوضا عنه.

ولا يمر أوباميانج بأوقات جيدة أبدا في تشيلسي هذا الموسم، إذ يبتعد تماما عن الصورة، وسجل هدفا واحدا خلال مشوراه في الدوري، بجانب هدفين في دوري أبطال أوروبا بمجموع 18 مباراة خاضهم.

برشلونة تشيلسي نجولو كانتي بيير إيمريك أوباميانج
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