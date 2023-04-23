كوريري ديلو سبورت: أبراهام يعوض رحيل أوسيمين إلى مانشستر يونايتد

اقترب فيكتور أوسيمين المهاجم النيجيري لـ نابولي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي حاليا يتحضر لمرحلة ما بعد فيكتور أوسيمين الذي بات قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

الصفقة قد تكلف مانشستر يونايتد مبلغ 150 مليون استرليني، حيث المبلغ الذي يريده نابولي للتخلي عن مهاجمه المتوهج.

من جهة أخرى، يستهدف نابولي ضم تامي أبراهام المهاجم الإنجليزي لفريق روما لتعويض أوسيمين.

أبراهام سجل 7 أهداف هذا الموسم وصنع ثمانية آخرين رفقة روما.

يوجد بديل آخر متمثل في راسموس هويلاند المهاجم الدنماركي لفريق أتالانتا.

فيكتور أوسيمين يقدم موسما رائعا رفقة نابولي، إذ سجل 26 هدفا خلال 31 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويعد أوسيمين صاحب الـ24 عاما هدفا كذلك لفرق تشيلسي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي نصح المهاجم النيجيري بعدم الانضمام إلى باريس، فقال في تصريحات لـ كانال بلوس: "إذا كان أوسيمين على لائحة رغبات باريس سان جيرمان حقا، فهذا يعني مدى روعة ما قدمه هذا الموسم، لكنني لا أرى بأنهم المكان المناسب له ليستمر في التوهج".

وينتظر أوسيمين مباراة قوية هذه الليلة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، والذي بات على مقربة من جنوب إيطاليا والعودة إلى خزائن نابولي بعد غياب 33 عاما.