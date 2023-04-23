كوريري ديلو سبورت: أبراهام يعوض رحيل أوسيمين إلى مانشستر يونايتد

الأحد، 23 أبريل 2023 - 10:45

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي وفرانكفورت

اقترب فيكتور أوسيمين المهاجم النيجيري لـ نابولي من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن نابولي حاليا يتحضر لمرحلة ما بعد فيكتور أوسيمين الذي بات قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

الصفقة قد تكلف مانشستر يونايتد مبلغ 150 مليون استرليني، حيث المبلغ الذي يريده نابولي للتخلي عن مهاجمه المتوهج.

أخبار متعلقة:
"آسف للغاية وسنعود أقوى" كفاراتسخيليا يعتذر لجماهير نابولي بعد الخروج الأوروبي لا كبير إلا ميلان.. الروسونيري في نصف نهائي دوري الأبطال على حساب نابولي انتهت دوري الأبطال – تشيلسي (0) (2) ريال مدريد وميلان (1) (1) نابولي التشكيل - أوسيمين أساسي في هجوم نابولي ضمن 4 تغييرات.. وميلان بنفس الأسماء

من جهة أخرى، يستهدف نابولي ضم تامي أبراهام المهاجم الإنجليزي لفريق روما لتعويض أوسيمين.

أبراهام سجل 7 أهداف هذا الموسم وصنع ثمانية آخرين رفقة روما.

يوجد بديل آخر متمثل في راسموس هويلاند المهاجم الدنماركي لفريق أتالانتا.

فيكتور أوسيمين يقدم موسما رائعا رفقة نابولي، إذ سجل 26 هدفا خلال 31 مباراة خاضها بجميع المسابقات.

ويعد أوسيمين صاحب الـ24 عاما هدفا كذلك لفرق تشيلسي، وريال مدريد، وباريس سان جيرمان.

ديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي نصح المهاجم النيجيري بعدم الانضمام إلى باريس، فقال في تصريحات لـ كانال بلوس: "إذا كان أوسيمين على لائحة رغبات باريس سان جيرمان حقا، فهذا يعني مدى روعة ما قدمه هذا الموسم، لكنني لا أرى بأنهم المكان المناسب له ليستمر في التوهج".

وينتظر أوسيمين مباراة قوية هذه الليلة أمام يوفنتوس في الدوري الإيطالي، والذي بات على مقربة من جنوب إيطاليا والعودة إلى خزائن نابولي بعد غياب 33 عاما.

مانشستر يونايتد نابولي فيكتور أوسيمين
نرشح لكم
ذا صن: نيوكاسل واثق من ضم تيرني ميرور: برشلونة يخطط لضم كانتي وأوباميانج سبورت تكشف ماذا يحتاج برشلونة لإعادة ميسي تليجراف: ولفرهامبتون يوقف محادثات تجديد عقد روبن نيفيز كوريري ديلو سبورت: مانشستر يونايتد يراقب أونانا أس: بنزيمة جدد عقده مع ريال مدريد.. سيلعب موسمه الأخير مع الميرنجي الصباح التركية: الأهلي يطرق باب بشكتاش من أجل موليكا مجددا تقرير سعودي: جيرو على رأس أولويات الهلال
أخر الأخبار
مران الزمالك - زيزو وشلبي يواصلان التأهيل.. وجلسة من أوسوريو مع رباعي الفريق 5 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - اتحاد الجزائر يهزم الجيش الملكي.. وتعادل بين المنستيري وأسيك 14 دقيقة | الكرة الإفريقية
دربي منتظر في النهائي.. خطأ حجازي يقصي الاتحاد من كأس خادم الحرمين أمام الهلال ساعة | الوطن العربي
التتويج بالدوري الإيطالي أصبح مسألة وقت.. نابولي يهزم يوفنتوس في الـ+94 ساعة | الكرة الأوروبية
دي خيا: مانشستر يونايتد على الطريق الصحيح.. وكنت مستعدا لركلات الترجيح ساعة | الكرة الأوروبية
كأس الاتحاد - موعد النهائي بين مانشستر يونايتد وسيتي.. القنوات الناقلة 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تين هاج: رأيت الخميس الماضي فريقا لا أعرفه.. وعدنا إلى طبيعتنا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
باتشيكو: بيراميدز قادر على التأهل من جنوب إفريقيا بعد التعادل مع مارومو 3 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدافع سموحة يكشف ما حدث بينه وبين الشناوي قبل طرد حارس الأهلي 2 انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (72)-(65) الزمالك.. الكأس أحمر 3 مصدر من الأهلي لـ في الجول: نريد تفسير 8 نقاط من لجنة الانضباط واتحاد الكرة في عقوبة كهربا 4 وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل مرتضى منصور