مواعيد مباريات الأحد 23-4-2023 والقنوات الناقلة – قمة إيطالية وأخرى سعودية.. وبرشلونة وبيراميدز

نحن بصدد أحد كروي دسم ومليء بالمباريات في مختلف دوريات العالم، فلا تفوتوا المتعة.

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد مباريات اليوم الأحد، والموافق 23 أبريل 2023، والقنوات الناقلة.

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الدوري الإنجليزي

يبدأ اليوم في الثالثة عصرا، إذ يلعب نيوكاسل يونايتد مع توتنام في قمة قوية بصراع التأهل لدوري أبطال أوروبا. المباراة منقولة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

ويلعب بورنموث في نفس التوقيت مع وست هام يونايتد عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 2.

كأس الاتحاد الإنجليزي

وقبل مغادرة إنجلترا، سنكون على موعد مع نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وبرايتون في الخامسة والنصف مساء عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

أما في إسبانيا، فيلتقي برشلونة مع أتليتكو مدريد بقمة الجولة في الساعة الرابعة والربع مساء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإيطالي

في إيطاليا، يبدأ اليوم في الثانية عشر والنصف ظهرا حين يحل إنتر ضيفا على إمبولي، ثم يلعب ميلان مع ليتشي في السادسة مساء.

وستكون قمة الجولة بين يوفنتوس ونابولي في التاسعة إلا ربع مساء. كل المباريات منقولة عبر تطبيق ستارز بلاي.

الدوري الفرنسي

في فرنسا، يلعب مصطفى محمد رفقة نانت أمام تروا الساعة الثالثة مساء عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الكونفدرالية

ومن أوروبا إلى إفريقيا، إذ يلعب بيراميدز ممثل مصر مع مارومو جالانتس الساعة السادسة مساء في ذهاب دور ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية عبر قناة بي إن سبورتس 6.

السعودية

وأخيرا إلى آسيا، إذ يلعب اتحاد جدة الذي يضم بين صفوفه النجمين المصريين أحمد حجازي، وطارق حامد ضد الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الساعة الثامنة مساء عبر قناة SSC 1 وتطبيق شاهد.

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