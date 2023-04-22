بين ناديه السابق وشقيقه.. فيليبو إنزاجي يكشف من سيشجع في دوري أبطال أوروبا

السبت، 22 أبريل 2023 - 23:44

كتب : FilGoal

فيليبو وسيموني إنزاجي

الاختيار بين ناديك السابق وشقيقك صعب، فما بالك لو أنت فيليبو إنزاجي أحد هدافي ميلان الإيطالي وشقيق سيموني إنزاجي مدرب إنتر.

ويلتقي ميلان وإنتر في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الشهر المقبل.

وسئل مدرب ريجيينا في الدرجة الثانية من شبكة سكاي إيطاليا أيهما سيشجع فأجاب قائلا: "أنه نصف نهائي ممتاز، أنا مرتبط بـ ميلان ودائما مشجع له، وبالطبع سأشجع ميلان، لكن أنا سعيد من أجل شقيقي الذي يستحق هذا أيضا".

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وسجل بيبو 126 هدفا بقميص ميلان في 300 مباراة بجميع المسابقات خلال 11 موسما ارتدى خلالها قميص ميلان.

وسبق أن خاض إنزاجي مواجهتي دربي الغضب في دوري أبطال أوروبا موسمي 2002-2003 و2005-2006، وفي كلاهما تأهل الروسونيري.

وتوج بيبو بقميص ميلان بلقب دوري أبطال أوروبا 2003 على حساب يوفنتوس و2007 على حساب ليفربول حيث سجل ثنائية اللقب.

موعد مباراتي نصف النهائي

ميلان ضد إنتر (ملعب سان سيرو)

الأربعاء 10 مايو في العاشرة مساء.

إنتر ضد ميلان (ملعب جوسيبي مياتزا)

الثلاثاء 16 مايو في العاشرة مساء.

القنوات الناقلة

ستنقل المباريات عبر قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1"

فيليبو إنزاجي سيموني إنزاجي ميلان إنتر دوري أبطال أوروبا
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