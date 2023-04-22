كورتوا ينتقد زملاءه: يجب اللعب بجدية واحترام الخصم.. سنقاتل حتى تكون المهمة مستحيلة حسابيا

كشف تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد، سبب انفعاله على زملائه خلال مباراة سيلتا فيجو.

وفاز ريال مدريد على ضيفه سيلتا بهدفين دون رد في استاد سانتياجو برنابيو بالجولة 30 للدوري الإسباني.

وقال كورتوا بعد المباراة: "سعيد بالطبع، مؤخرا نقوم بعمل جيد في الدفاع باستثناء مباراة فياريال، من المؤسف أننا تعرضنا لهذا التعثر. اليوم لم تكن مباراة مبهرة، فقدنا الكرة كثيرا، لكننا فزنا وواصلنا المضي قدما".

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وانفعل كورتوا على زملائه خلال اللقاء، وكشف تفاصيل غضبه خلال حديثه مع منصة DAZN.

وكشف كورتوا: "ما حدث في الركنية أنه توجّه لاعبان من سيلتا نحو الراية الركنية وكان جليًا أنهما سينفذان الكرة بشكلٍ قصير، ورغم ذلك لم يتوجه إليهما أحد من الدفاع للضغط".

وتابع البلجيكي: "تخيل لو سجلوا وعادوا للمباراة. يجب أن نتحلى بالجدية وأن نحترم الخصم وأن نلعب بتركيز حتى النهاية".

وعن أمل الفوز بالدوري الإسباني، أجاب: "سنقاتل حتى آخر مباراة، حتى يكون الفوز بالدوري مستحيل حسابيًا، من المؤسف أننا فرطنا في بعض النقاط".

واستدرك: "لكن لا نزال ننافس في دوري أبطال أوروبا، ونريد الفوز بالجولات الثلاث المقبلة لنرى الفارق مع المتصدر عندما يأتي نهائي كأس الملك".

وأتم: "نريد تقليص الفارق لندخل دوري الأبطال بمعنويات جيدة، نرغب في إنهاء هذا الموسم بشكلٍ جيد".





































وسجّل ثنائية ريال مدريد: ماركو أسينسيو في نهاية الشوط الأول، وإيدير ميليتاو في بداية االشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يستقبل أتليتكو مدريد مساء الأحد بهدف إعادة الفارق إلى 11 نقطة.

فيما تجمّد رصيد سيلتا عند 36 نقطة في المركز 12، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ولم ينجح سيلتا فيجو في تحقيق أي فوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو منذ نوفمبر 2006.