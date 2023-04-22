أسينسيو يتألق ويقود ريال مدريد لفوز سهل على سيلتا فيجو

فاز ريال مدريد على ضيفه سيلتا فيجو بهدفين دون رد في ملعب سانتياجو برنابيو، بالجولة 30 للدوري الإسباني.

وسجّل ثنائية ريال مدريد: ماركو أسينسيو في نهاية الشوط الأول، وإيدير ميليتاو في بداية االشوط الثاني.

ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 65 نقطة في المركز الثاني، بفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يستقبل أتليتكو مدريد مساء الأحد بهدف إعادة الفارق إلى 11 نقطة.

فيما تجمّد رصيد سيلتا عند 36 نقطة في المركز 12، بفارق 6 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

ولم ينجح سيلتا فيجو في تحقيق أي فوز على ريال مدريد في سانتياجو برنابيو منذ نوفمبر 2006.

إراحة مودريتش وكروس.. 450 أسباس

أجرى أنشيلوتي 5 تغييرات على التشكيل الذي تغلّب على تشيلسي قبل أيام في دوري أبطال أوروبا.

وشارك ناتشو كظهير أيمن، فيما بدأ أنطونيو روديجير في عمق الدفاع لتعويض غياب ديفيد ألابا المصاب.

وعاد الفرنسي أوريليان تشواميني والإسباني داني سيبايوس للتشكيل الأساسي لإراحة المخضرمين لوكا مودريتش وتوني كروس.

فيما بدأ ماركو أسينسيو على حساب رودريجو بطل موقعة ستامفورد بريدج.

في المقابل، شارك ياجو أسباس في مباراته رقم 450 في مسيرته بقميص سيلتا فيجو بمختلف البطولات.

📋أسينسيو وبنزيمة يقودان هجوم ريال مدريد أمام سيلتا فيجو. 👑⚪#السبت_الكروي pic.twitter.com/vQzguhDiWp — FilGoal (@FilGoal) April 22, 2023

عدم دقة

سيطر ريال مدريد على الشوط الأول وتواجد بكثرة في منتصف ملعب سيلتا، لكن لاعبيه افتقدوا الدقة.

وحاول أسينسيو التهديد بتسديدة يسارية في الدقيقة 22، اصطدمت بالدفاع وتحوّلت إلى ركلة ركنية.

كلمة السر كان أسينسيو نفسه لأنه افتتح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة 42 مستغلًا عرضية فينيسيوس جونيور.

ليرفع الجناح الإسباني رصيده إلى 11 هدفًا مع الميرنجي هذا الموسم، فيما صنع فينيسيوس هدفه رقم 17 في 2022\2023.

بالتخصص

مع بداية الشوط الثاني ازداد الوضع صعوبة على الضيوف، عندما سجّل ميليتاو الهدف الثاني برأسية مستغلًا ركلة ركنية نفذها أسينسيو في الدقيقة 48.

وسجل ميليتاو هدفه رقم 11 في مسيرته بقميص ريال مدريد، منها 10 رأسيات.

كما يعد ميليتاو أكثر لاعب تسجيلًا للأهداف الرأسية في الدوري الإسباني هذا الموسم بواقع 5 مرات.

ريال مدريد حاول إضافة الثالثة، فهدد الحاضر الغائب كريم بنزيمة في الدقيقة 61 بضربة رأسية بعد عرضية فينيسيوس، لكن إيفان فيار حارس مرمى سيلتا تصدى.

أنشيلوتي تحرك في الدقيقة 76 أخيرا وأجرى تغييره الأول بإقحام لوكاس فاسكيز بدلا من أسينسيو، ليتحوّل ناتشو إلى مركز الظهير الأيسر ويدخل إدواردو كامافينجا إلى وسط الملعب.

أخطر فرص سيلتا في الشوط الثاني سنحت للقائد أسباس في الدقيقة 77 الذي انفرد بـ تيبو كورتوا، لكن الأخير تألق وحافظ على نظافة شباكه.

أنشيلوتي استعان ببدلائه مجددا، فأدخل مودريتش ورودريجو بدلا من سيبايوس وفينيسيوس في الدقيقة 81.

الدقيقة 83 شهدت إصابة البرتغالي البديل جونكالو باسيينسيا مهاجم سيلتا في الأنف مما تسبب في إسالة دمائه، لكن الجهاز الطبي تدخل بنجاح.

ولم تشهد الدقائق المتبقية جديدًا، ليخرج ريال مدريد فائزًا ويقلص الفارق مع برشلونة.