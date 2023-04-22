ممثل هوليوودي يقود النادي الأقدم في العالم.. ريكسهام إلى دوري الدرجة الرابعة الإنجليزي

تأهل نادي ريكسهام لدوري الدرجة الرابعة الإنجليزي بعد غياب لمدة 15 عاما.

وحقق ريكسهام الفوز على بوريهام وود بثلاثة أهداف مقابل هدفا واحد في الجولة الـ 45 من دوري الدرجة الخامسة وقبل جولة واحدة من نهاية البطولة.

ووصل ريكسهام للنقطة الـ 110 ليضمن صدارة جدول الترتيب بفارق 4 نقاط عن نوتس كاونتي صاحب المركز الرابع.

وشهدت المباراة عقب نهايتها نزول جماهير ريكسهام إلى أرض الملعب للاحتفال مع اللاعبين.

ويصعد صاحب المركز الأول فقط إلى دوري الدرجة الرابعة بشكل مباشر، بينما يلعب أصحاب المراكز من الثاني إلى السابع في دورة سداسية لتحديد باقي المتأهلين.

وسيلعب ريكسهام في دوري الدرجة الرابعة للمرة الأولى منذ عام 2008.

ريكسهام هو ناد مملوك للممثل الأمريكي الشهير ريان رينولدز المعروف ببطولته لـ "ديدبول" بين أفلام أخرى عديدة.

ويعتبر ريكسهام أقدم نادٍ ويلزي على الإطلاق، وثالث أقدم نادي كرة قدم في العالم، إذ تأسس عام 1864.

وكان النادي قد أعاد بن فوستر حارس المرمى من الاعتزال ليكمل الباقي من الموسم مع الفريق والذي تألق خلاله وتصدى لكرة جزاء في الدقائق الأخيرة ضد نوتس كاوني منافسه المباشر على الصعود.

وسبق لـ فوستر اللعب في صفوف ريكسهام لفترة قصيرة عام 2005 معارًا من ستوك سيتي، وقاده للتتويج بكأس رابطة أندية القسمين الثالث والرابع.

وسيلعب النادي مباراتان وديتان ضد تشيلسي ومانشستر يونايتد في فترة الإعداد قبل انطلاق الموسم الجديد.