فانيا ينتصر على سيرجي.. تورينو يُسقط لاتسيو ويهدده بفقدان الوصافة

فرط لاتسيو في فرصة الابتعاد في وصافة الدوري الإيطالي بالخسارة من تورينو بنتيجة 1-0 في الجولة 31 من المسابقة.

وسجل هدف اللقاء الوحيد: إيفان إيليتش.

المباراة شهدت مشاركة شيرو إيموبيلي بعد أسبوع واحد من حادث السير الذي تعرض له.

وخسر لاتسيو لأول مرة بعد 8 جولات دون خسارة (7 فوز و1 تعادل).

وتوقف رصيد نسور العاصمة عند 61 نقطة في المركز الثاني، ومن خلفه يوفنتوس برصيد 59 نقطة ويستعد للقاء نابولي المتصدر.

فيما ارتقى تورينو الذي حقق فوزه الأول بعد 4 مباريات للمركز العاشر برصيد 42 نقطة.

ويتفوق إيفان يوريتش مدرب تورينو على ماوريسيو ساري مدرب تورينو خلال آخر موسمين حيث تعادلا 3 مرات وحقق الأول فوزا على الأخير.

وواصل فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس تورينو تفوقه على شقيقيه الأكبر سيرجي قائد لاتسيو، في آخر 3 مباريات تعادلا مرتين وانتصر فانيا أخيرا.

وصف المباراة

في أول 30 ثانية كاد أن يتقدم لاتسيو بهدف أول بعرضية من بيدرو من الجهة اليمنى ورأسية من ماتيا زاكاني أمسك بها فانيا ميلينكوفيتش سافيتش من على خط المرمى.

الصورة توضح عدم دخول الكرة بكامل محيطها في مرمى تورينو#لاتسيو_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/Yq6rtITTxk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 22, 2023

الهدوء ساد أجواء الشوط الأول في الأولمبيكو، وكسر إيفان إيليتش الصمت بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 43.

يا لها من تسديدة.. تورينو يتقدم بهدف من تسديدة قوية بأقدام إيفان إيليتش بالدقيقة 43#لاتسيو_تورينو#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/ckjWfHmQzU — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 22, 2023

في الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 57 شارك إيموبيلي بدلا من بيدرو بحثا من ماوريسيو ساري عن هدف التعادل.

وأنقذ إيفان بروفيديل مرماه في الدقيقة 56 من استقبال هدف ثاني من تورينو بعد تسديدة نيمانيا رادونيتش من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت الذي حاول فيه لاتسيو البحث عن التعادل، كاد أنطونيو سانابريا أن يسجل هدفا بتسديدة من داخل المنطقة للتورو لكن كرته ارتطمت بالمدافع في الدقيقة 87.

وبعد دقيقة واحدة مرت رأسية أليساندرو بونجيرينو أعلى العارضة، لتنتهي المباراة بسقوط نسر لاتسيو.