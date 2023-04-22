السادس على التوالي للفريق الذي لا يقهر.. النجم الأحمر بطلا للدوري الصربي

فاز النجم الأحمر بالدوري الصربي للموسم السادس على التوالي، بانتصاره على باكا توبولا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد اليوم السبت.

ورفع النجم الأحمر رصيده إلى 85 نقطة في الصدارة، بفارق 23 نقطة عن توبولا الثاني.

ويمتلك النجم الأحمر أعلى فارق نقاط بين صاحبي المركزين الأول والثاني في أي من الدوريات الأوروبية هذا الموسم.

ورفع النجم الأحمر رصيده إلى 9 ألقاب في الدوري الصربي بصورته الحديثة منذ انفصاله مونتينجرو عام 2006.

ووصل النجم الأحمر إلى 34 لقبًا عمومًا في الدوريات خلال الحقبات المختلفة للأمة اليوغوسلافية.

ويعتبر النجم الأحمر الوحيد بين أكثر من 700 فريق في الدوريات الأوروبية الممتازة الذي لم يخسر بعد هذا الموسم.

وسجّل الغاني عثمان بخاري ثلاثية في الشوط الثاني، ليساهم في تتويج فريقه باللقب.

ورفع بخاري رصيده إلى 11 هدفًا في الدوري الصربي هذا الموسم.