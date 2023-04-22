محرز: تسجيل هاتريك شعور رائع.. ولا أعرف أي هدف كان الأفضل

لا يعرف رياض محرز لاعب مانشستر سيتي أي هدف يفضله من الأهداف التي أحرزها ضد شيفيلد يونايتد.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

وسجل محرز ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة.

وقال محرز للصحفيين عقب المباراة: "لا أعرف أي هدف من الثلاثة كان الأفضل، لقد حققنا إنجازا جيدا كفريق ودخلنا المباراة بجدية كبيرة".

وواصل "الوصول للنهائي يعني الكثير لنا ونحن نريد أن نعمل بشكل جاد في كل مسابقة ونحن في النهائي الآن وهذا أمرا رائع".

وتابع "شعور تسجيل هاتريك جميل جدا ولكن هو وصولنا للنهائي بعد موسمين أو ثلاثة خسرنا في نصف النهائي".

وسيلعب مانشستر سيتي في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد وبرايتون.