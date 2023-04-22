5 جولات والفارق نقطة.. خارطة صراع بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على الدوري الألماني

السبت، 22 أبريل 2023 - 21:26

كتب : FilGoal

بايرن ميونيخ ضد دورتموند

منافسة مثيرة للغاية تدور في الدوري الألماني بين بايرن ميونيخ حامل اللقب وبوروسيا دورتموند الساعي لسحب عرش البافاري، والذي نال صدارة الترتيب بنهاية الجولة 29.

تقلبات عدة بدأت من خسارة بايرن ميونيخ أمام باير ليفركوزن 2-1، والتي كانت المباراة الأخيرة للمدرب السابق يوليان ناجلزمان في بايرن ميونيخ، ليتم تعيين توماس توخيل بدلا منه.

افتتح توخيل ولايته باسترداد الصدارة من دورتموند في الكلاسيكير بالفوز 4-2، ولكن بعد انتصار وحيد على فرايبورج بنتيجة 1-0، تعادل الفريق مع هوفنهايم 1-1 ثم خسر أمام ماينتس 3-1.

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التعادل مع هوفنهايم لم يغير شيئا في شكل الترتيب، لأن دورتموند تعادل بدوره مع شتوتجارت 3-3، ولكن هذه المرة لم يرفض الهدية الأخيرة، وانتصر على فرانكفورت برباعية لينقض على الصدارة.

والآن.. من يحسم الصراع في آخر 5 جولات؟

بايرن ميونيخ سيستضيف هرتا برلين وشالكه اللذان يصارعان للنجاة من الهبوط، كما سيحل لايبزج ضيفا عليه أيضا، بينما يخرج لملاقاة فيردر بريمن وكولن.

أما دورتموند، فيخرج لملاقاة بوخوم وأوجسبورج، فيما يستضيف فولفسبورج وبوروسيا مونشنجلادباخ، ويلاقي ماينتس في الجولة الأخيرة، الفريق الذي أهداه الصدارة الليلة.

مباريات بايرن ميونيخ المتبقية:

30 أبريل: بايرن ميونيخ × هرتا برلين

6 مايو: فيردر بريمن × بايرن ميونيخ

13 مايو: بايرن ميونيخ × شالكه

20 مايو: بايرن ميونيخ × لايبزج

27 مايو: كولن × بايرن ميونيخ

مباريات بوروسيا دورتموند المتبقية:

28 أبريل: بوخوم × بوروسيا دورتموند

7 مايو: بوروسيا دورتموند × فولفسبورج

13 مايو: بوروسيا دورتموند × بوروسيا مونشنجلادباخ

21 مايو: أوجسبورج × بوروسيا دورتموند

27 مايو: بوروسيا دورتموند × ماينتس

دورتموند يملك 60 نقطة ويتفوق على بايرن بفارق نقطة واحدة، أما إذا تساوت النقاط فستميل الكفة لصالح البافاري، حيث تحسم الأمور بفارق الأهداف في الدوري الألماني، ويملك البافاري في ذلك فارق 46، بينما يملك دورتموند فارق 27 فقط.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني بوروسيا دورتموند
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