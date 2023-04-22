نقل الياميق إلى المستشفى بعد فقدان الرؤية في العين اليمنى

السبت، 22 أبريل 2023 - 21:18

كتب : FilGoal

جواد الياميث - بلد الوليد

نُقل جواد الياميق مدافع بلد الوليد، إلى المستشفى، بعد مباراة فريقه أمام جيرونا.

ونشرت إذاعة "كادينا كوبي" مقطع فيديو لسيارة إسعاف تغادر ملعب خوسيه زوريا.

وأوضحت الإذاعة أن الياميق لا يرى في إحدى العينين، وبالتالي نُقل إلى المستشفى ليخضع لفحوصات.

وخرج الياميق في الدقيقة 64 من مباراة فريقه بلد الوليد أمام جيرونا اليوم السبت.

وظهر المدافع المغربي بضماضة على العين اليمنى خلال اللحظات الأخيرة من المباراة.

وفاز بلد الوليد على جيرونا بهدف وحيد في الجولة 30 للدوري الإسباني، وأنعش آماله في البقاء بالدوري الممتاز.

الياميق (31 عامًا) كان أحد عناصر منتخب المغرب الذي حصد المركز الرابع في كأس العالم 2022.

وانضم الياميق إلى بلد الوليد في صيف 2020 قادمًا من جنوى الإيطالي.

وخاض الياميق 19 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، وسجّل هدفًا مارادونيًا في الجولة الماضية أمام فياريال.

الدوري الإسباني بلد الوليد جواد الياميق
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