هدية مقبولة.. دورتموند يستغل تعثر بايرن ويضرب فرانكفورت برباعية

سحق بوروسيا دورتموند ضيفه أينتراخت فرانكفورت بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك ضمن منافسات الأسبوع التاسع والعشرين من الدوري الألماني.

تقدم جود بيلينجهام في الدقيقة 19 بعد تمريرة من جوليان براندت.

وفي الدقيقة 24 أضاف دونيل مالين الهدف الثاني بعد تمريرة من كريم أديمي.

وخرج نيكو شلوتيربيك اضطراريا في الدقيقة 25، ليحل نيكلاس زوله بدلا منه.

وفي الدقيقة 41 سجل ماتس هوميلس ثالث أهداف أسود الفيستيفاليا، فيما عاد مالين وأضاف الرابع في الدقيقة 66 بصناعة أديمي أيضا.

واستفاد دورتموند من خسارة بايرن ميونيخ اليوم أمام ماينتس بنتيجة 3-1.

بذلك يرفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 60 نقطة في صدارة الدوري الألماني، بفارق نقطة عن بايرن ميونيخ حامل اللقب.

وكان البافاري متقدما بفارق نقطتين، وهو ما استمر في الجولة الماضية رغم تعادله مع هوفنهايم 1-1، إذ تعادل دورتموند مع شتوتجارت 3-3.

على الجانب الآخر تجمد رصيد أينتراخت فرانكفورت عند 42 نقطة في المركز التاسع.