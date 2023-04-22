جوارديولا: محرز يغضب عندما لا يلعب.. ورسالة لجماهير مانشستر يونايتد

السبت، 22 أبريل 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على أن رياض محرز لاعب الفرق يشعر بغضب كبير تجاهه عندما لا يلعب.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على شيفيلد بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

وسجل محرز ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة.

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وقال جوارديولا للصحفيين عقب المباراة: "محرز يغضب مني دائما عندما لا يلعب ويجعلني ألاحظ غضبه، أنا سعيد جدا من أجله لأنه يحب كرة القدم ويعطي الكثير لهذا النادي وأتمنى أن يستمر كذلك في المستقبل".

وواصل "لقد سألت هالاند عن شعوره بعد إهدار ركلة الجزاء ضد بايرن ميونيخ وأخبرني إنه سيسجل في الفرصة التالية وقد فعل".

وتابع "أقول لجماهير مانشستر يونايتد ليس عليهم أن يخافوا، نحن جيران والجيران يكونون لطفاء لبعضهم البعض".

وشدد "سعيد جدا من أجل للنادي لأننا وصلنا إلى نهائي كأس الاتحاد بعد سنوات".

وأضاف "وصلنا نصف النهائي للمرة الرابعة على التوالي وفي المرات السابقة ضد تشيلسي وأرسنال وليفربول لم نتمكن من الفوز ولكن اليوم كنا واثقون في أنفسنا بعد العودة من ميونيخ وكان علينا أن نؤدي بشكل جيد".

وسيلعب مانشستر سيتي في المباراة النهائية ضد الفائز من مواجهة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد وبرايتون.

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