ريال سوسيداد يستغل سقوط بيتيس ويضع قدما في دوري أبطال أوروبا

قطع ريال سوسيداد شوطًا كبيرًا في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه على ضيفه رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب ريالي أرينا، بالجولة 30 للدوري الإسباني.

وقلب ريال سوسيداد تأخره إلى فوز لأول مرة في الدوري الإسباني هذا الموسم.

الفريق الباسكي استقبل الهدف الأول في الدقيقة 57 عن طريق المتألق إيزي بالازون.

لكن ريال سوسيداد عاد سريعا وأدرك التعادل برأسية العملاق النرويجي أليكساندر سورلوث.

ورفع المهاجم المعار من لايبزج رصيده إلى 10 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم.

ودفع المدرب إيمانول ألجواسيل بمهاجمه كارلوس فيرنانديز في الدقيقة 81 بدلا من سورلوث، والبديل لم يخيب الظن.

المهاجم الإسباني سجّل هدف الانتصار بضربة رأسية أخرى بعد 41 ثانية على مشاركته، ليسجل ثاني أهدافه فقط هذا الموسم.

وبذلك رفع ريال سوسيداد رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع، بفارق 6 نقاط كاملة عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس، قبل 8 جولات على نهاية المسابقة.

فيما تجمّد رصيد رايو عند 40 نقطة في المركز التاسع، وباتت مشاركته في البطولات الأوروبية الموسم المقبلة بعيدة المنال.

وفي مباراة أخرى بوقتٍ باكر، خسر ريال بيتيس أمام مضيفه أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقدّم أوساسونا بثنائية الكرواتي أنتي بوديمير في الدقيقتين 6 و11، لكن خوان ميراندا قلّص الفارق في الدقيقة 16.

وأعاد جون مونكايولا فارق الهدفين لـ أوساسونا في الدقيقة 41.

فيما سجّل الأرجنتيني جيدو روديجيز بطل العالم هدف بيتيس الثاني في الدقيقة 70.

وشهدت المباراة دخول خواكين سانشيز قائد بيتيس بديلًا في الدقيقة 65 في أول ظهور له بعد إعلان اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

ورفع خواكين رصيده إلى 616 مباراة في مسيرته بالدوري الإسباني، بفارق 6 مباريات عن أندوني زوبيزاريتا صاحب الرقم القياسي في المسابقة.

وتجمّد رصيد بيتيس عند 48 نقطة في المركز الخامس، فيما رفع أوساسونا رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن وبدأ صراعًا مختلفًا للتأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي.

ويتأهل أوساسونا إلى الدوري الأوروبي حال فوزه على ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا الشهر المقبل.

وفاز أوساسونا على بيتيس لأول مرة منذ نوفمبر 2014، حدث ذلك وقتها في القسم الثاني الإسباني.

واستمرارًا مع صراع المقاعد الأوروبية، فاز أتليتك بلباو على مضيفه ألميريا بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب باور هورس.

تقدّم نيكو ويليامز للضيوف بعد مرور 9 دقائق، ثم أضاف أوسكار دي ماركوس الهدف الثاني لأسود الباسك في الدقيقة 56.

وقلّص أليكس سينتييس الفارق لـ ألميريا بتسديدة جميلة في الثواني الأخيرة، لكن الوقت لم يكن كافيًا للفريق المتوسطي للعودة في النتيجة.

ورفع أتليتك بلباو رصيده إلى 46 نقطة في المركز السابع، بفارق نقطة وحيدة عن فياريال صاحب المركز السادس الذي خاض مباراة أقل.

فيما تجمّد رصيد ألميريا عند 30 نقطة في المركز 17، وبات مهددًا بالتقهقر إلى مراكز الهبوط حال فوز فالنسيا على إلتشي.

وفي مباراة رابعة، انتصر بلد الوليد على ضيفه جيرونا بهدف وحيد في ملعب خوسيه زوريا.

وسجّل مونتشو هدف بلد الوليد الوحيد في الدقيقة 24.

هدف كان كافيًا لنادي رونالدو نازاريو ليرفع رصيده إلى 35 نقطة في المركز 14، بفارق 7 نقاط عن أقرب مراكز الهبوط.

بينما تجمد رصيد ألميريا عند 38 نقطة في المركز العاشر.