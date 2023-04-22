المدير الرياضي لـ فولفسبورج: أتفهم خيبة أمل مرموش لكن المدرب يبحث عن نجاح الفريق

السبت، 22 أبريل 2023 - 20:38

كتب : FilGoal

عمر مرموش - فولفسبورج

علّق سيباستيان شيندزيلورز المدير الرياضي لـ فولفسبورج، على غضب عمر مرموش بعد استبداله مبكرًا في مباراة بوخوم.

مرموش دخل بديلا في صفوف فولفسبورج بين شوطي مباراة بوخوم، لكن المدرب نيكو كوفاتش أخرجه بعد مرور 19 دقيقة فقط لأسباب فنية.

وذكر موقع WAZ-Online الألماني المتخصص في أخبار فولفسبورج، أن مرموش رفض مصافحة المدرب كوفاتش، ومارسيل شايفر العام للنادي.

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وقال شيندزيلورز بعد المباراة: "بالطبع أتفهم خيبة أمل مرموش".

وأضاف المدير الرياضي الذي فشل في التوصل لاتفاق تجديد مع مرموش: "لكني أتفهم أيضًا قرار المدرب".

وأتم: "المدرب يتخذ قراراته بحثًا عن نجاح الفريق كله. نحن فريق. لدينا مباراة مهمة أمام ماينتس الأسبوع المقبل".

وفاز فولفسبورج على بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في منافسات الدوري الألماني.

وقال المدرب كوفاتش بعد المباراة: "عمر حزين، ربما هو غاضب أيضًا".

وأضاف الكرواتي: "القرار لم يكن سهلًا ونادرًا ما يحدث، لكن لم يكن أمامي خيار آخر".

وعلل الاستبدال: "بوخوم ضغط علينا في الشوط الثاني، وأنا لم أكن سعيدًا بالاداء الدفاعي لـ مرموش".

وأتم: "توجب علينا أن نتحرك لأن نجاح الفريق مسؤوليتنا، أخبرت عمر بذلك، يجب أن يتعلم مما حدث، إنه في مرحلة نضج".

وسجل أهداف فولفسبورج كل من ماتياس سفانبيرج وجاكوب كامينيسكي وباتريك فيمير وجيانلوكا فالدشميدت، بينما سجل موريتز بروشينسكي هدف بوخوم الوحيد.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 43 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد بوخوم عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 15 وبفارق نقطتين عن شتوتجارت صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

مشاركة مرموش كانت هي الـ 31 له منذ بداية الموسم مع فولفسبورج وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

وينتهي عقد مرموش مع فولفسبورج بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن النادي رسميًا عن عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده.

وتشير كل التقارير إلى إتمام مرموش الكشف الطبي بنجاح في أينتراخت فرانكفورت لينضم إليه في صفقة انتقال حر.

فولفسبورج الدوري الألماني
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