كوفاتش: مرموش حزين وغاضب.. أخرجته لأنه لم يدافع جيدا وعليه التعلم مما حدث

كشف نيكو كوفاتش المدير الفني لـ فولفسبورج، أن قرار استبدال عمر مرموش في الشوط الثاني لمواجهة بوخوم، كان فنيًا وليس لإصابة.

ودخل مرموش بديلا بين الشوطين، لكن كوفاتش استبدله بعد مرور 19 دقيقة فقط، لتظهر علامات السخط على وجه الجناح الدولي المصري.

وقال كوفاتش بعد المباراة: "عمر حزين، ربما هو غاضب أيضًا".

وأضاف الكرواتي: "القرار لم يكن سهلًا ونادرًا ما يحدث، لكن لم يكن أمامي خيار آخر".

وعلل الاستبدال: "بوخوم ضغط علينا في الشوط الثاني، وأنا لم أكن سعيدًا بالاداء الدفاعي لـ مرموش".

وأتم: "توجب علينا أن نتحرك لأن نجاح الفريق مسؤوليتنا، أخبرت عمر بذلك، يجب أن يتعلم مما حدث، إنه في مرحلة نضج".

وفاز فولفسبورج على بوخوم بخمسة أهداف مقابل هدف واحد في منافسات الدوري الألماني.

وسجل أهداف فولفسبورج كل من ماتياس سفانبيرج وجاكوب كامينيسكي وباتريك فيمير وجيانلوكا فالدشميدت، بينما سجل موريتز بروشينسكي هدف بوخوم الوحيد.

الفوز رفع رصيد فولفسبورج للنقطة الـ 43 في المركز الثامن، بينما توقف رصيد بوخوم عند النقطة الـ 27 في المركز الـ 15 وبفارق نقطتين عن شتوتجارت صاحب المركز الـ 16 المؤدي للهبوط.

مشاركة مرموش كانت هي الـ 31 له منذ بداية الموسم مع فولفسبورج وخلالهم سجل 6 أهداف وصنع هدفا.

وينتهي عقد مرموش مع فولفسبورج بنهاية الموسم الجاري، وقد أعلن النادي رسميًا عن عدم التوصل لاتفاق لتجديد عقده.

وتشير كل التقارير إلى إتمام مرموش الكشف الطبي بنجاح في أينتراخت فرانكفورت لينضم إليه في صفقة انتقال حر.