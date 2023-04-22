بهاتريك محرز.. مانشستر سيتي يفوز على شيفيلد ويتأهل لـ نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 22 أبريل 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

حجز مانشستر سيتي مقعدا في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ليكون أول المتأهلين بعد الفوز على شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل في نصف النهائي.

المباراة أقيمت على ملعب ويمبلي كما هو المعتاد أن يستضيف مباريات نصف النهائي والنهائي في البطولة.

وسجل رياض محرز ثلاثية مانشستر سيتي في المباراة.

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وسيلعب مانشستر سيتي من الفائز من مباراة نصف النهائي الأخرى بين مانشستر يونايتد وبرايتون.

وأصبح مانشستر سيتي هو أول فريق يصل إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بدون أن يستقبل أي هدف منذ إيفرتون في موسم 1965-1966.

التشكيل

بدأ مانشستر سيتي بثنائي في خط الهجوم مكون من إيرلنج هالاند جوليان ألفاريز، بينما بدأ أورتيجا في حراسة المرمى.

أحداث المباراة

كاد شيفيلد يونايتد أن يتقدم بالهدف الأول بعد دقيقتين فقط من انطلاق المباراة ولكن أورتيجا تألق في التصدي.

الهجمة الأولى لمانشستر سيتي كانت في الدقيقة الـ 22 بتسديدة من رياض محرز مرت بجوار المرمى.

وحصل برناردو سيلفا على ركلة جزاء في الدقيقة الـ 40 سددها محرز ليسجل الهدف الأول.

وفي الشوط الثاني سجل محرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة الـ 61 بعد انطلاقة رائعة من وسط الملعب أنهاها بتسديدة في الشباك.

ووصل محرز إلى الهاتريك بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة الـ 66 بعد تمريرة من جريليش داخل منطقة الجزاء ليسدد الكرة في الشباك.

هاتريك محرز هو الأول في نصف نهائي البطولة منذ هاتريك سير أليكس داوسون لاعب مانشستر يونايتد في مرمى فولام عام 1958.

وأصبح محرز هو أول لاعب في تاريخ كأس الاتحاد الإنجليزي يسجل هاتريك على ملعب ويمبلي في دور نصف النهائي.

وسبق لمانشستر سيتي أن توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي 6 مرات سابقة كان آخرها في موسم 2018/2019.

ويعد ليفربول هو حامل لقب البطولة بعد أن قاز على تشيلسي في نهائي النسخة الماضية.

وسيلعب مانشستر سيتي مباراته المقبلة ضد أرسنال على ملعب الاتحاد في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي يوم الأربعاء المقبل 26 إبريل.

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