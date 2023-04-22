عودة لأوروبا بعد 24 عاما.. ميورا يواصل كتابة التاريخ ويخوض مباراته الأولى في الملاعب البرتغالية

كتب الياباني كازيوشي ميورا التاريخ، وبات أكبر لاعب في تاريخ كرة القدم البرتغالية.

وشارك ميورا كبديل في انتصار فريقه أوليفيرينسي على ضيفه أكاديميكو دي فيسيو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد اليوم السبت ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية.

وبلغ عُمر ميورا وقت مشاركته 56 عامًا وشهرًا و24 يومًا، ليكون أكبر لاعب في تاريخ الكرة البرتغالية، وهو أكبر لاعب محترف على مستوى العالم حاليًا.

ودخل ميورا بديلًا في الدقيقة 90 وقت تقدُم فريقه برباعية، وتلقى تحية كبيرة من الحضور.

وانضم ميورا إلى أوليفيرينسي في يناير الماضي قادمًا من يوكوهاما الياباني على سبيل الإعارة.

ويعد أوليفيرينسي النادي رقم 16 في مسيرة ميورا التي بدأت عام 1986 في الملاعب البرازيلية.

وبدأ ميورا ممارسة كرة القدم في مدرسة شيزوكا جاكوين الثانوية اليابانية، قبل أن يخوض مغامرة مجنونة ويعبر المحيط نحو البرازيل لينضم إلى أتليتكو يوفنتوس.

ولعب ميورا بعدها في سانتوس وبالميراس وماتسوربا وريجاتاس و15 نوفمبر وكورتيبا خلال 3 سنوات في البرازيل.

ثم عاد ميورا لصفوف سانتوس، قبل أن يعود لليابان عام 1990 مع انطلاق الدوري الاحترافي وينضم إلى فيردي كاوازاكي.

ولعب ميورا معارًا إلى جنوى الإيطالي لفترة قصيرة موسم 1994\1995 وسجّل هدفًا في الدربي أمام سامبدوريا.

بعدها تواجد لعدة أشهر رفقة دينامو زغرب الكرواتي، ثم مثّل كيوتو بيربل سانجا الياباني، ومنه تحوّل إلى فيسيل كوبي، واستقر به الحال عام 2005 في يوكوهاما فريقه الحالي.

وخرج ميورا معارًا إلى سيدني الأسترالي للمشاركة في كأس العالم للأندية 2005، كما لعب معارا إلى سوزوكا بوينت جيترز العام الماضي.

ويمتلك ميورا 89 مباراة دولية مع منتخب اليابان بين 1990 و2000، سجل خلالها 55 هدفا.

وتوج ميورا خلال مسيرته بالعديد من الألقاب، أبرزها الدوري الياباني، وكأس آسيا 1992، وكأس الأفروآسيوية 1993، وفاز بجائزة أفضل لاعب في آسيا 1992.