اتحاد السلة يوافق على استقدام حكام أجانب لنهائي الدوري بين الاتحاد والأهلي

السبت، 22 أبريل 2023 - 19:08

كتب : هاني العوضي

مروان سرحان - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة موافقته على استقدام حكاما أجانب لإدارة مباريات نهائي دوري السوبر بين الاتحاد السكندري والأهلي.

ويقام نهائي دوري السوبر بنفس النظام بين الأهلي والاتحاد السكندري، في أيام 10 و12 و14 و16 و18 مايو.

وأشار الاتحاد إلى أن كلا الناديان سيتقاسما تحمل تكاليف استقدام الحكام الأجانب.

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وكان خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة السلة قد قال لـ FilGoal.com: "الاتحاد والأهلي طلبا استقدام حكام أجانب لنهائي الدوري واجتماع نهاية الأسبوع لحسم القرار النهائي وان تمت المواقة سيتحمل الناديان قيمة استقادم الحكام.

وتابع "الاتحاد السكندري يرفض اللعب في صالة حسن مصطفى بسبب وفاة اسلام زكي مشجع الفريق في نهائي السوبر وصالة 1 باستاد القاهرة مشغولة ونفس الأمر لصالة العاصمة الإدارية ومن العصب إقامة المباريات في صالة برج العرب لأنها استقبلت قبل النهائي".

الأهلي هو حامل اللقب بعد أن فاز على الاتحاد السكندري في نهائي الموسم الماضي.

وكان الأهلي قد توج بلقبين منذ بداية الموسم الحالي، بعد أن فاز بكأس مصر ودوري المرتبط.

الأهلي الاتحاد السكندري كرة سلة
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