المصائب تتوالى مع توخيل.. بايرن يسقط بثلاثية ضد ماينتس ويفتح الطريق أمام دورتموند

سقط بايرن ميونيخ أمام مضيفه ماينتس بنتيجة 3-1 في الجولة 29 للدوري الألماني.

ورغم تقدّم بايرن بهدف ساديو ماني، لكن ماينتس عادل بثلاثية نارية في الشوط الثاني.

وتجمّد رصيد بايرن ميونيخ عند 59 نقطة في صدارة الدوري الألماني.

وسيكون بوروسيا دورتموند أمام فرصة لاقتناص الصدارة عندما يواجه أينتراخت فرانكفورت بعد قليل.

ويمتلك دورتموند 57 نقطة في المركز الثاني للمسابقة.

في المقابل، رفع ماينتس رصيد إلى 45 نقطة في المركز السادس، وعزز فرصه في التأهل إلى البطولات الأوروبية.

وتلقى توخيل هزيمته الأولى في الدوري الألماني كمدير فني لـ بايرن ميونيخ.

وخسر توخيل إجمالًا 3 مباريات حتى اللحظة من أصل 7 خاضها كمدرب للزعيم البافاري بعد خلافته يوليان ناجليسمان المقال.

وودّع بايرن منافسات كأس ألمانيا ثم دوري أبطال أوروبا منذ تولي توخيل المهمة.

وصار توخيل أول مدرب يكتفي بالفوز في مباراتين من أصل أول 7 مباريات له مع بايرن ميونيخ منذ الدنماركي سورين ليربي عام 1991.

وتغلّب ماينتس على بايرن في ملعبه للموسم الثالث على التوالي، وكرر نفس نتيجة انتصاره الموسم الماضي.

يأتي ذلك رغم تقدُم بايرن بعد مرور 29 دقيقة فقط عن طريق السنغالي ماني.

ورفع ماني رصيده إلى 11 هدفًا مع بايرن هذا الموسم منذ انضمامه إليه قادمًا من ليفربول.

وسجل ماني في الدوري الألماني لأول مرة منذ أكتوبر الماضي.

لكن الرد جاء قاسيًا في الشوط الثاني، فأدرك لودوفيك أجوري التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 65.

وأضاف لياندرو باريرو الهدفين الثاني والثالث لـ ماينتس في الدقيقتين 73 و79.

وسجّل باريرو لاعب لوكسمبورج أمام بايرن نفس مجموع أهدافه طوال الموسم الحالي.