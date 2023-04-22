انتهت كأس الاتحاد الإنجليزي - مانشستر سيتي (3)-(0) شفيلد.. إلى النهائي

السبت، 22 أبريل 2023 - 17:30

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي ضد شيفيلد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة مانشستر سيتي ضد شفيلد في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

المباراة تقام على ملعب ويمبلي.

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نهاية المباراة

ق66. جووووول الثاالث لمانشستر سيتي عن طريق محرز ليكمل الهاتريك بعد تمريرة من جريليش داخل منطقة الجزاء ليسدد مباشرة في المرمى.

ق61. جووووول راائع من رياض محرز بعد أن خقطع الكرة من مدافع شيفيلد وانطلق بطريقة رائعة من وسط الملعب ليسجل في الشباك.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق41. جوووول أول لمانشستر سيتي عن طريق رياض محرز من ركلة جزاء.

ق40. ركلة جزااء لمانشستر سيتي حصل عليها برناردو سيلفا.

ق22. تسديدة من محرز تمر بجوار المرمى.

ق2. الهدف الأول يضيع من شفيلد.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

شيفيلد يونايتد كأس الاتحاد الإنجليزي مانشستر سيتي
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