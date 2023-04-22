تشكيل مانشستر سيتي – هالاند وألفاريز أساسيان ضد شيفيلد في الكأس

السبت، 22 أبريل 2023 - 16:59

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

يتواجد إرلينج هالاند وجوليان ألفاريز في هجوم مانشستر سيتي سويا أمام شيفيلد يونايتد.

ويواجه سيتي منافسه شيفيلد في ملعب ويمبلي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويواجه الفائز من تلك المباراة، المنتصر من مانشستر يونايتد وبرايتون.

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وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في الدفاع: سيرجيو جوميز- مانويل أكانجي- أيمريك لابورتي- كايل ووكر

في الوسط: جاك جريليش- إلكاي جوندوجان- بيرناردو سيلفا- رياض محرز

في الهجوم: إرلينج هالاند- جوليان ألفاريز

مانشستر سيتي شيفيلد
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