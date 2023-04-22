مؤتمر تشافي: سيميوني يقوم بعمل غير عادي مع أتليتكو.. وماذا عن ميسي؟

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على صعوبة مباراة فريقه ضد أتليتكو مدريد.

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو غدا الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

وقال تشافي في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "غدا ستكون مباراة صعبة وكبيرة. من المحتمل أن يكون أتليتكو هو الفريق الأكثر لياقة. إنهم يلعبون كرة قدم جيدة جدا".

وأضاف "سيميوني يقوم بعمل غير عادي. لم يكن الأمر سهلا بعد خروجهم من دوري أبطال أوروبا. سيكون الأمر صعبا للغاية ".

وتابع "أتليتكو مدريد مع سيميوني واحد من أكثر الفرق شخصية. إنه لأمر رائع كيف يطبع مدربهم الشخصية. لقد تعافوا عندما لم يتوقعها أحد. إنهم يتنافسون بروح هائلة وهذا يجعلهم خطرين".

وواصل "لم نفز بآخر مباراتين في الدوري. نحن متحمسون للغاية وعلينا أن نظهر هويتنا والحفاظ على ما حققناه منذ بداية الموسم في المسابقة".

وعن تواجد لامين لامال صاحب الـ عاما في القائمة أوضح "كل الموجودين في القائمة يمكنهم المشاركة. إنه موهوب للغاية بالرغم من عمره 15 عامًا. لديه شخصية وموهبة واحدة. إنه قوي ولاعب يمكنه أن يمثل مرحلة مهمة في النادي".

وكشف "ليفاندوفسكي بخير ومتحفز. إنه يبحث دائمًا عن حلول للفريق ونفسه لتحسينه. نحن سعداء به على الرغم من عدم تسجيله. سيسجل مرة أخرى ويكون مهمًا".

وأكمل "عثمان ديمبيلي على بعد خطوة واحدة. إنه جاهز عمليا إذا لم يكن هناك يوم الأربعاء (مباراة رايو فايكانو) ، فسيكون في عطلة نهاية الأسبوع (مباراة ريال بيتيس)".

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ73 نقطة فيما يأتي الأتليتي ثالثا بـ60 نقطة.

ميسي

وعن احتمالية ليونيل ميسي أوضح "لست على علم بهذه القضايا. ما علي فعله هو العمل. لا أفكر في الانتقالات أو العام المقبل. هذا ليس الوقت المناسب للحديث عن ليو (ميسي) أو الانتقالات".

صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في وقت سابق أن برشلونة يرغب في الالتقاء بمسؤولي رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" خلال الأيام المقبلة من أجل حل أزمة الرواتب لإعادة ليونيل ميسي.

برشلونة مطالب بتخفيض ميزانية الرواتب الخاصة به بـ200 مليون يورو قبل ضم لاعبين جدد من بينهم ميسي.

وأوضح التقرير أن برشلونة بقيادة المدير الرياضي ماتيو أليماني سوف يجتمع مع ممثلي الليجا لتقديم خطة محكمة لإعادة ميسي إلى برشلونة.

وأشار التقرير إلى أنه مع حصول برشلونة على الموافقة على خطته فسوف يتقدم النادي بعرض رسمي.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقة بين الليجا ورئيسها خافيير تيباس ورئيس برشلونة خوان لابورتا ليست في أفضل أحوالها في ظل الاتهامات المتبادلة بشأن قضايا الفساد ودفع أموال لنائب رئيس لجنة الحكام الإسباني.خوسيه ماريا إنريكيس نيجريرا،

وكان رافائيل يوستي نائب رئيس برشلونة أعلن قبل أسبوع عن رغبة نادية في إعادة ميسي إلى صفوفه بعد رحيله عنه مجانا في 2021 صوب باريس سان جيرمان.