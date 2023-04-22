سيميوني: تحسين الدفاع أضاف قيمة لعمل تشافي.. أحب برشلونة هذا

السبت، 22 أبريل 2023 - 14:11

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو مدريد

أشاد دييجو سييموني المدير الفني لأتليتكو مدريد بمنافسه المقبل في الدوري الإسباني برشلونة وبالعمل الدفاعي الذي تحسن فيه.

وقال سيميوني في مؤتمر صحفي عُقد اليوم السبت: "لقد تحسن برشلونة دفاعيا نظرا لخصائص لاعبيه".

وواصل "تحسين الدفاع أضاف قيمة لعمل تشافي، أحب برشلونة هذا".

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وعن طموحه بتحقيق أول فوز له في ملعب كامب نو قال: "برشلونة دائما فريق رائع ونتنافس معهم بشكل جيد ونتمنى تحقيق نتيجة إيجابية".

أما عما قاله تشافي عن فارق اللعب في النهار أو الليل قال: "لا أعلق عادة على ما يعتقده زملائي، كنت لاعب كرة قدم ولدي أفكاري وعلينا اللعب في أي وقت".

ويعد برشلونة هو أقوى دفاع في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري بعدماة استقبل تسعة أهداف فقط في 29 مباراة.

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو غدا الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ73 نقطة فيما يأتي الأتليتي ثالثا بـ60 نقطة.

أتليتكو مدريد برشلونة سيميوني
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