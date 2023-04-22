"يذكرني بـ إنييستا".. قائمة برشلونة ضد أتليتكو مدريد تشهد تواجد لاعبا في سن 15 عاما

السبت، 22 أبريل 2023 - 13:18

كتب : FilGoal

لامين يامال - برشلونة

شهدت قائمة برشلونة التي أعلنها مدرب الفريق تشافي هيرنانديز مفاجأة كبرى بتواجد اللاعب لامين يامال.

اللاعب المغربي الأصل والإسباني الجنسية يعد من ناشئي برشلونة ويبلغ من العمر 15 عاما إذ أنه وُلد في الـ13 من يوليو 2007.

كما يحمل اللاعب جنسية غينيا الاستوائية بسبب والدته كذلك.

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ويستطيع لامين اللعب كجناح أيمن وأيسر ومهاجم.

وشارك مع برشلونة في دوري أبطال اوروبا للشباب خلال الموسم الجاري في ست مباريات لكنه لم يسجل أو يصنع أي هدف.

وذكر الصحفي الموثوق في الانتقالات وفي شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، فابريزيو رومانو أن برشلونة يعمل على توقيع عقدا احترافيا مع لاعبه.

وذكر رومانو أن لامين يعد أحد أهم اللاعبين القادمين من أكاديمية برشلونة والمعروفة بلا ماسيا خلال السنوات لأخيرة.

وقال تشافي إن لامين يذكره بزميله السابق في برشلونة أندريس إنييستا.

واستدرك "لكن لامين مختلف وليس له هوية محددة ليشبه لاعبا بعينه، اللاعبون الشباب الآن لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم ولا يخافون".

ويستضيف برشلونة منافسه أتليتكو مدريد في ملعب كامب نو غدا الأحد في الجولة 30 من الدوري الإسباني.

ويتصدر برشلونة الترتيب بـ73 نقطة فيما يأتي الأتليتي ثالثا بـ60 نقطة.

برشلونة لامين يامال
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