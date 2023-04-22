كرة سلة - إسلام سالم يعلن رحيله عن الزمالك

أعلن إسلام سالم لاعب فريق كرة السلة بنادي الزمالك رحيله عن صفوف الفريق.

وخسر الزمالك منذ أيام نهائي كأس مصر على يد الأهلي بعد لقاء مثير بنتيجة 72-65 في مباراة لم تنته إلا في الثواني الأخيرة والتي أقيمت على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

وكتب سالم عبر فيسبوك: "بعد 4 سنوات داخل نادي الزمالك وتحقيق بطوله دوري السوبر وبطوله إفريقيا وكنت جزء من تحقيق هذه البطولات. أودع اليوم نادي الزمالك متمنيا التوفيق لهم فيما هو قادم. شكراً جماهير الزمالك الوفيه شكرا لدعمكم شكراً على ما وجدته منكم من حب وتقدير شكراً للاعبين الذين قضيت معهم اياما لا تنسى ستبقون بقلبي".

ويغيب كأس مصر عن الزمالك منذ عام 2006، ولا يزال الأبيض الأكثر تتويجا بـ12 لقبا.

وكان الزمالك متفوقا على الأهلي في الثلاث فترات الأولى قبل أن ينجح الأحمر في تغيير النتيجة.

فيما توج فريق رجال الأهلي لكرة السلة بلقب كأس مصر للعام الثاني على التوالي والمرة الحادية عشر في تاريخه.

وحصد الأهلي اللقب على حساب الزمالك في تكرار لنهائي موسم 2006 - 2007.

في المقابل ودع الزمالك دوري السوبر من الدور نصف النهائي على حساب الأهلي الذي تاهل لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويقام نهائي دوري السوبر بين الأهلي والاتحاد السكندري، في أيام 10 و12 و14 و16 و18 مايو.